Dorival quer fazer a seleção do povo com grade no hotel?, questiona Renan

Dorival Jr. não está cumprindo sua promessa de aproximar a seleção brasileira dos torcedores, avaliou o ex-jogador e comentarista Renan, no Fim de Papo.

O Lucas [Musetti], que é setorista da seleção brasileira, acabou de falar que ele é setorista de bobinho. Isso faz com que o torcedor se afaste da seleção.

A gente quer ver um pouco mais. Nos clubes, está a mesma coisa. Você perde a identidade com o torcedor. Renan

Na opinião de Renan, a seleção segue muito distante da população em geral. Ele criticou o preço dos ingressos para a partida contra o Uruguai, na Fonte Nova, na próxima terça-feira (19).

O Dorival não falou na apresentação dele que queria trazer o torcedor brasileiro de volta, que queria o povo junto da seleção? Desse jeito, com grade no hotel? Com grade no aeroporto?

Quando eu jogava, tinha 30 câmeras no campo acompanhando o treino todo. Vai fazer uma jogada de bola parada? Desliga a câmera, mas os repórteres estavam ali vendo tudo.

Hoje, a gente não sabe de nada do que acontece dentro do clube e também da seleção. Isso afasta o torcedor. Renan

