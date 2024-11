Barcelona pensa em renovar contrato do goleiro Szczesny

Com a grave lesão de Ter Stegen em setembro, o Barcelona contratou, como substituto, o goleiro Szczesny, e já considera uma possível renovação, de acordo com o jornal Marca. No entanto, o polonês, que deixou a aposentadoria para assinar com o clube espanhol, ainda nem atuou pelos Culés.

"É uma pessoa de quem o elenco gosta muito, veio com um espírito positivo e isso é importante para um grupo dinâmico. Estamos satisfeitos com o que ele está fazendo", afirmou Deco, diretor esportivo do Barcelona.

Após sofrer ruptura do tendão patelar, Ter Stegen não atuará mais na atual temporada do futebol europeu. Em 2021, ele sofreu com o mesmo tipo de lesão e também ficou de fora dos gramados por um grande período.

Szczesny foi contratado pelo clube espanhol em outubro deste ano e seu vínculo se encerra em junho de 2025, mas a diretoria do Barça pensa em mantê-lo até junho de 2026 para que o nível de goleiros do elenco permaneça em alto nível.

No momento, o espanhol Iñaki Peña é quem tem sido o titular da posição. O goleiro de 25 anos atuou em onze partidas na atual temporada e sofreu nove gols.