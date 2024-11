Laura Pigossi perde da argentina Ortenzi, e Brasil decidirá Billie Jean King Cup nas duplas

A decisão do playoff da Billie Jean King Cup será nas duplas. Neste sábado, no Ginásio do Ibirapuera, Laura Pigossi (nº 129 no ranking mundial) perdeu para a argentina Jazmín Ortenzi (nº 274), por 2 sets a 0, com parciais de 2/6 e 1/6. Com isso, a equipe argentina empatou o confronto e levou a definição para o duelo de duplas.

O primeiro set começou equilibrado, até que uma falha técnica interrompeu a partida por alguns minutos. Laura sofreu com a pausa, não conseguiu encaixar o jogo após o retorno e viu Ortenzi levar o set. No segundo set, por outro lado, a argentina teve amplo domínio sobre a brasileira e triunfou com certa tranquilidade.

Com a segunda derrota de Pigossi, o placar do confronto entre Brasil e Argentina está empatado em 2 a 2. Por isso, a dupla brasileira Bia Haddad e Ingrid Martins enfrentará a dupla argentina Martina Taborda e Melany Krywoj, ainda neste sábado, para decidir quem fica com a vaga no qualifying da competição de tênis. Vence a equipe que chegar primeiro a três vitórias.

O qualifier da Billie Jean King Cup dá uma vaga nas finais do torneio, em que 12 países estarão na disputa. Nas duas últimas edições da competição, o Brasil parou justamente nas qualificatórias, quando perdeu para a Alemanha nas duas oportunidades. Agora, as brasileiras terão uma nova chance de redenção.

O jogo

O duelo entre Laura Pigossi e Jazmín Ortenzi começou bastante equilibrado, com bons momentos de ambas as tenistas. A brasileira estava bem no jogo, até que a partida precisou ser interrompida por uma falha técnica que afetou os sistemas da arbitragem.

A partir daí, Pigossi não voltou bem para o jogo e começou a cometer mais erros que a argentina. Assim, Laura viu a rival abrir uma vantagem de três games. No game decisivo, Laura esteve próxima de continuar na disputa, mas levou a virada e Ortenzi saiu vitoriosa no primeiro set, com parcial de 6/2, em 47 minutos.

Segundo set

O segundo set também teve início com uma disputa equilibrada entre as tenistas. Contudo, assim como no primeiro set, Pigossi seguiu cometendo erros, principalmente na devolução, mandando muitas bolas para fora. Ortenzi, de modo geral, foi mais consistente que a brasileira.

O restante do set continuou sendo de superioridade de Ortenzi. Laura conseguiu fazer bonitas devoluções em ocasiões, mas seguiu pecando nas respostas aos ataques da argentina. A paulista também não soube utilizar a variação no saque, o que facilitou a vida da adversária.