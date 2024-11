Felipe Anderson é o jogador do Palmeiras com mais chances criadas desde setembro

O meia-atacante Felipe Anderson tem tido dificuldades de engrenar com a camisa do Palmeiras, o que vem lhe rendendo algumas críticas por parte de torcedores. Apesar disso, o atleta, que chegou ao clube em julho deste ano se destaca no time como líder em grandes chances criadas desde setembro.

Felipe Anderson chegou ao Palmeiras com alta expectativa devido à sua regularidade nos anos em que atuou pelo futebol europeu. Além de sua qualidade, o atleta alcançou, por exemplo, a marca de 151 jogos consecutivos com a camisa da Lazio, da Itália, clube que defendia antes de retornar ao Brasil.

De acordo com dados do Sofascore, desde setembro, Felipe Anderson lidera o ranking de jogadores com grandes chances criadas no Verdão. Em nove jogos, ele deu 21 passes decisivos e criou cinco grandes chances, tendo duas assistências. Além disso, contribuiu com 18 desarmes e um gol.

? Felipe Anderson é o líder em grandes chances criadas do @Palmeiras desde setembro! ?? ?? 9 jogos

?? 1 gol

?? 2 assistências

? 21 passes decisivos (2° do time!)

? 5 grandes chances criadas (!)

? 18 desarmes (!)

? Nota Sofascore 7.37 pic.twitter.com/8uW6RfchGf ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) November 15, 2024

O atleta estreou pelo Verdão no dia 17 de junho, na primeira partida em que foi relacionado. Ao todo, ele disputou 20 jogos, 15 como titular, marcou dois gols e deu duas assistências.

Na Lazio, o atleta tinha costume de atuar pelo lado direito. Contudo, quando chegou ao Palmeiras, viu essa posição ocupada por Estêvão, que tem a titularidade indiscutível. Para encaixá-lo no time, o técnico Abel Ferreira optou por escalá-lo pela esquerda.

O treinador, aliás, também espera mais de seu jogador e chegou a cobrá-lo, publicamente, por mais "ousadia". Abel reconhece que o atleta poderia render mais invertendo o lado, como dito após a vitória sobre o Grêmio, em que Felipe Anderson chegou a ser substituído no segundo tempo com algumas vaias das arquibancadas. Contudo, o treinador vê essa oscilação em período de adaptação como normal.

"É normal. Chegou no meio do ano, vinha do futebol europeu e está se adaptando à nova realidade. Ele pode produzir mais a direita do que a esquerda. Entendo tudo isso", disse.

Diante do Bahia, Felipe Anderson pode ter oportunidade jogando pela direita. Isso porque Estêvão será desfalque certo já que cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo.

Tentando dar resposta dentro de campo, Felipe Anderson, portanto, está à disposição de Abel Ferreira para o duelo da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece na próxima quarta-feira (20). A bola rola a partir das 18 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).