Fã de Kobe Bryant, Léo Ortiz celebra retorno à Seleção e se diz ansioso para estrear

Depois de cerca de dois anos e meio, Léo Ortiz voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira. O zagueiro do Flamengo foi chamado para a vaga do lesionado Éder Militão. Neste sábado, o jogador de 28 anos celebrou a oportunidade.

"Muito feliz de voltar à Seleção. Essa interação é sempre importante para poder crescer. Tive boas conversas com o Marquinho e Danilo. Isso pode me agregar muito, dentro e fora de campo. Isso pode me fazer crescer dentro de campo. Não tem uma idade limite para absorver conhecimento. É sempre muito interessante", disse.

Essa é a quarta convocação de Léo Ortiz. O defensor, contudo, nunca entrou em campo com a Amarelinha. Na última quinta-feira, no empate de 1 a 1 com a Venezuela, ele ficou apenas no banco. O flamenguista não esconde a sua ansiedade de estrear.

"Sempre tem uma ansiedade para uma estreia, mas meu trabalho é vir aqui, me preparar e estar pronto. Não tive a oportunidade ainda, mas meu trabalho é mostrar diariamente que posso estrear e estar pronto. Pode acontecer com titular ou durante um jogo. Minha mentalidade é chegar aqui preparado", contou.

"Tem alguns jogadores há mais tempo aqui e que ficam mais à frente. Mas eles também não se acomodam. Surgem oportunidades. Não penso lá na frente nem no que os outros estão construindo. Penso que tenho que continuar crescendo e evoluindo, com mais acertos. Isso vai fazer o meu trabalho ser mais reconhecido. Não posso me comparar com os outros", completou.

A Seleção Brasileira volta a campo na terça-feira, quando encara o Uruguai, pela 12ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A bola rola no gramado da Arena Fonte Nova, em Salvador, a partir das 21h45 (de Brasília).

"É um jogo sempre muito marcante, histórico, talvez o mais histórico depois da Argentina. É sempre muito duro, é uma equipe dura de enfrentar, mas acho que estamos preparados. Esperamos que aqui em o Salvador, com a força que a Seleção tem aqui, que a Seleção saia com uma vitória dentro de casa", disse Ortiz.

"É manter nossa evolução, que vem tendo nos últimos jogos, mesmo sem a vitória na última partida. Tivemos performance contra a Venezuela. Os resultados vão saindo quando se tem performance. Acredito que temos que manter isso para conseguir uma grande vitória. É um adversário que batalha até o final e com muita qualidade", ampliou.

Por fim, Léo Ortiz comentou sobre a sua inspiração no esporte. O zagueiro afirmou que tem Kobe Bryant, histórico jogador de basquete que morreu em 2020, como ídolo.

"O Kobe Bryant é um cara que tenho como ídolo. Acompanho muito basquete, sempre procurei muitas coisas sobre ele para que me agradasse na minha carreira. Tenho uma tatuagem dele também. É um cara que me inspiro bastante", finalizou.