Em campanha de altos e baixos, Santos garante título antecipado da Série B de 2024

O Santos é campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2024! Mesmo sem entrar em campo, o Peixe se consagrou vencedor do torneio neste sábado, após o Novorizontino tropeçar.

O título traz um pouco mais de alívio para um ano que foi doloroso para o torcedor santista. Essa foi a primeira vez que a equipe disputou a Segunda Divisão. E o caminho até o sucesso não foi nada tranquilo.

Depois de chegar até a final do Campeonato Paulista, o Alvinegro Praiano iniciou a Série B deixando a impressão que poderia subir com certa tranquilidade. Foram cinco vitórias logo nas seis primeiras partidas.

A partir da sétima rodada, entretanto, começou um pesadelo. Foram quatro derrotas seguidas, para América-MG, Botafogo-SP, Novorizontino e Operário-PR. O time chegou a cair para o sétimo lugar e o técnico Fábio Carille ficou perto de ser demitido.

No compromisso que poderia culminar na queda do comandante, então, a equipe iniciou uma reação. Os paulistas contaram com uma ajuda preciosa de Tadeu, que falhou de forma bizarra, e venceram o Goiás por 2 a 0, na Vila Viva Sorte.

Arrancada final

Foram 10 partidas seguidas sem saber o que é perder, com seis triunfos e quatro empates. Com isso, o clube retomou a liderança e não saiu mais do G4. A briga, aliás, deixou de ser para ficar entre os quatro primeiros e passou a ser para se manter no lugar mais alto da tabela.

O Santos viu Novorizontino e Mirassol surpreenderem e brigarem até o final pelo caneco. Os times do interior, contudo, perderam um pouco de fôlego na reta final. O Peixe, por sua vez, embalou e conquistou quatro consecutivas - algo inédito no ano - para se firmar na ponta.

Em 36 partidas, o Peixe soma 68 pontos, com 20 vitórias, oito empates e oito derrotas, além de 56 gols marcados e 28 sofridos. O time tem 63% de aproveitamento.

Troféu com ressalvas

Mesmo com o título, Carille segue pressionado. Boa parte da torcida alvinegra entende que o futebol apresentado é muito limitado e cobra por uma mudança para 2025

Nem o técnico nem a diretoria sabem dizer ao certo o que será da próxima temporada, mas a certeza é que o Santos estará na Série A do Campeonato Brasileiro e chega com status de campeão.

Com o título já garantido, portanto, o Peixe tem mais dois jogos para disputar em 2024. Neste domingo, o clube recebe o CRB, pela 37ª rodada. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 16 horas (de Brasília). Já no dia 24, a equipe vai até Recife visita o Sport.