Artilheiro, Luciano busca conquistar temporada com mais gols pelo São Paulo

Luciano é o artilheiro isolado do São Paulo em 2024. Com 17 gols marcados no ano, o camisa 10 do Tricolor Paulista ainda tem mais um objetivo para alcançar. O atacante busca conquistar sua temporada mais artilheira pela equipe do Morumbi.

As temporadas mais artilheiras de Luciano pelo São Paulo ocorreram em 2020 e em 2022. Em ambos os períodos o camisa 10 anotou 21 gols com a camisa do Tricolor Paulista, mas não terminou como principal goleador da equipe nas duas. Brenner, em 2020, e Calleri, em 2022, balançaram mais as redes que o atacante.

Luciano já marcou 17 gols em 56 jogos disputados na atual temporada. O atleta são-paulino possui mais cinco partidas para alcançar 22 tentos e superar a marca conquistada nas outras temporadas.

Além de tentar terminar o ano com esta marca, o atacante também busca ser o principal artilheiro do São Paulo pela segunda temporada consecutiva. Ele foi o maior goleador do Tricolor em 2023, com 15 gols anotados.

O São Paulo de Luciano tem pela frente confrontos contra RB Bragantino, Atlético-MG, Grêmio, Juventude e Botafogo - todos pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro duelo está marcado para quarta-feira, com o Massa Bruta, pela 34ª rodada.