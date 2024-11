Palmeiras foca em reassumir posto de melhor defesa do Brasileirão

O Palmeiras enfrentou, nos últimos compromissos, um problema na defesa e acabou sendo vazado em três jogos seguidos, com sete gols sofridos. Na última rodada, contra o Grêmio, o Alviverde conseguiu resolver esse problema e não deixou o adversário comemorar nenhum tento no Allianz Parque, em duelo que acabou 1 a 0.

Até a 31ª rodada, o Palmeiras era dono da melhor defesa, com 25 gols sofridos. Mas a sequência ruim defensivamente fez o Verdão perder esse posto. O Verdão sofreu três gols do Juventude, dois do Fortaleza e dois do Corinthians, saindo desses jogos com uma vitória (5 a 3), um empate (2 a 2) e uma derrota (2 a 0), respectivamente.

A última vez que o Palmeiras teve uma sequência sem ser vazado foi entre 24 de agosto e 22 de setembro, quando engatou quatro vitórias contra Cuiabá (5 a 0), Athletico-PR (2 a 0), Criciúma (5 a 0) e Vasco (1 a 0).

No momento, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira tem a segunda melhor defesa, com 27 gols sofridos, um a mais que o Botafogo, que está em primeiro lugar no quesito. Na tabela de classificação, o Alviverde também caça o rival. No momento, o clube paulista tem 64 pontos, quatro a menos que o carioca.

Nos três compromissos em que o Alviverde foi vazado em sequência, o Verdão não teve Murilo à disposição. O zagueiro, considerado titular ao lado de Gustavo Gómez, se recuperava de uma lesão na coxa direita. Nesse período, quem assumiu a posição foi o jovem Vitor Reis, que está em seu primeiro ano de profissional e é um dos destaques do grupo.

De volta contra o Grêmio, Murilo fez boa partida e ajudou o Palmeiras a voltar a não ser vazado. O zagueiro deve seguir como titular para o confronto contra o Bahia, na próxima quarta-feira, mas com a possibilidade de um companheiro diferente. Gómez está à serviço do Paraguai até o dia 19 e corre o risco de não ter condições de jogo no dia 20.

Assim, Murilo pode formar a zaga com Vitor Reis ou Naves. Michel também é opção, mas ainda não teve chance no profissional e corre por fora. Palmeiras e Bahia se enfrentam pela 34ª rodada do Brasileirão, às 18 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).