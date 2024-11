Destaque do Corinthians contra o Palmeias, Zanotti lamenta gols perdidos: "A gente tinha que aproveitar"

O Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0 na tarde desta sexta-feira, pela ida da final do Campeonato Paulista feminina. Gabi Zanotti, que anotou o gol do Timão em Itaquera, lamentou os gols perdidos pela equipe, especialmente na primeira etapa.

"É uma vantagem importante, mas temos mais 90 minutos. Poderíamos ter feito um resultado maior, ainda mais no primeiro tempo. A gente tinha que ter aproveitado as oportunidades. Mas agora vamos trabalhar", disse Zanotti em entrevista à TV Globo.

Referência da equipe, a meia-atacante aproveitou para exaltar a contribuição da torcida corintiana, que compareceu em peso no primeiro Derby da decisão. No total, 34.736 pessoas foram até a Neo Química Arena.

"Destacar a importância do torcedor, que nos apoiou até o final. O grupo está fechado e queremos terminar muito essa temporada com 100% de aproveitamento", finalizou, lembrando que o Corinthians já conquistou neste ano a Supercopa, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

O clássico em Itaquera foi marcado por dois tempos distintos. Se na primeira etapa as duas equipes criaram chances de gol, no segundo a partida caiu de ritmo. O tento de Zanotti foi marcado logo no começo do confronto, após passe preciso de Millene.

O segundo jogo da final está marcado para a próxima quarta-feira, às 15h30 (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Para se tornar campeão, o Corinthians precisa apenas de um empate. Já o Palmeiras necessita vencer por pelo menos dois gols de diferença. O triunfo alviverde pelo placar mínimo levaria a decisão para as penalidades máximas.