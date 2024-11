Corinthians supera semanas de gangorra e se aproxima de meta no Brasileiro

Do UOl, no Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)

O Corinthians viveu semanas de gangorra, superou as eliminações nas Copas com uma arrancada no Brasileiro que fez o cenário dos comandados de Ramón Díaz mudar na competição e sonha com voos mais altos.

Estamos muito focados nesta reta final para que possamos, de vez, sair da zona de rebaixamento, buscar novas posições e possamos brigar por vaga na Sul-Americana ou até na Libertadores Augusto Melo, presidente do Corinthians, durante sorteio dos grupos do Paulistão

O que aconteceu

O Alvinegro deixou a zona de rebaixamento e mira vaga na pré-Libertadores. O time de Ramón Díaz venceu quatro partidas consecutivas no Brasileiro e deu um salto na tabela — agora é o 11º, com 41 pontos. A goleada em cima do Athletico-PR foi o primeiro passo na sequência positiva.

Eliminações no mata-mata. Depois do triunfo sobre o Furacão, o Corinthians acabou eliminado na semifinal Copa do Brasil, em empate em casa com o Flamengo, e empatou com o Racing, da Argentina, na ida da semi da Sul-Americana, na Neo Química Arena — o adeus aconteceu depois de derrota por 2 a 1 fora de casa —, resultados que frustraram a torcida.

Meta é escapar do Z4. Agora, a chance de queda é de apenas 0,5%, segundo o departamento de matemática da UFMG. O Corinthians chegou às semifinais das Copas, mas nunca escondeu que a prioridade era evitar a queda à Série B do Brasileiro. Ramón indicou isso após a derrota que fez o time dar adeus ao torneio continental.

É um time novo, estamos juntos há três meses, pudemos ganhar jogos importantes do Brasileiro para sairmos da zona. Os jogadores chegaram em duas semifinais que não estavam no plano, temos que seguir lutando para terminar bem o ano Ramón Díaz

Sequência positiva no Brasileiro. O Timão ainda bateu Cuiabá, Palmeiras e Vitória e abriu distância para o Z4. Os quatro triunfos seguidos fizeram a equipe alcançar uma sequência que não acontecia desde a edição de 2020 — à época, sob comando de Vagner Mancini, venceu São Paulo, Goiás, Botafogo e Fluminense.

Reforços ajudaram

A janela de transferência do meio do ano ajudou o Corinthians a mudar o rumo. A diretoria admite erros nas avaliações no início da temporada e ressalta um segundo período mais certeiro nas contratatações.

Tivemos uma primeira janela que não foi boa, mas serviu de lição. Tivemos uma [segunda] janela assertiva, muito boa, em condição financeira abaixo. A gente vê essa reta final com dever cumprido Augusto Melo

Chegaram 10 reforços ao Alvinegro no meio do ano. O Corinthians acertou com: o goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho, os meio-campistas Alex Santana, Charles, José Martínez e André Carrillo, e os atacantes Hector Hernández, Memphis Depay, Pedro Henrique e Talles Magno.

Hugo Souza, André Ramalho e Memphis Depay viraram titulares absolutos. O grupo de meio-campistas tem revezado ao longo dos jogos, assim como Talles Magno, que é presença constante quando está disponível. Apenas Héctor Hernández, que sofreu com duas lesões, e Pedro Henrique, preterido pelo técnico Ramón Díaz, não engrenaram.