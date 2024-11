Brasileiro Whindersson Nunes é dominado por indiano e perde luta de boxe

Não deu para Whindersson Nunes no boxe. Na noite desta sexta-feira, o brasileiro perdeu para Neeraj Goyat, no AT&T Stadium, em Dallas, nos Estados Unidos. A luta abriu o card principal do evento que terá o confronto entre Mike Tyson e Jake Paul, ainda nesta madrugada.

O youtuber, humorista, ator e cantor foi superado em todos os rounds para o indiano, que venceu por decisão unânime (triplo 60-54). Ao todo, foram seis assaltos.

Whindersson sofreu para encaixar golpes e viu o seu rival conectar bons ataques. Precisando de um nocaute para vencer, o brasileiro tentou partir para cima no último round, porém não teve êxito.

No meio do combate, uma cena chamou atenção. Neeraj Goyat agarrou o rival por trás e, no canto do ringue, encostou a barriga nas costas do adversário algumas vezes. O indiano não foi punido.

Essa foi a primeira luta no boxe profissional de Whindersson. Até então, ele havia participado apenas de alguma lutas de exibição. Ele chegou a enfrentar o ex-campeão mundial Popó Freitas e ficou no empate.

Essa, portanto, foi a quinta luta do piauiense de 29 anos. São duas vitórias, um empate e duas derrotas.