Alcaraz perde outra e não vai à semi no ATP Finals; Zverev e Ruud avançam

O número 3 do mundo, Carlos Alcaraz, não teve sorte no ATP Finals deste ano. Em seu primeiro jogo no torneio, teve seu rendimento prejudicado por um resfriado e acabou derrotado por Casper Ruud. Nesta sexta-feira, esbarrou em um Alexander Zverev em grande momento e perdeu outra vez. O alemão, vice-líder do ranking, fez 7/6(5) e 6/4 e carimbou sua vaga nas semifinais da competição que reúne os oito melhores tenistas do ano.

A segunda vaga do grupo John Newcombe ficou com Casper Ruud, sétimo do ranking. Depois da vitória de Zverev sobre Alcaraz, o norueguês só precisava vencer um set contra Andrey Rublev (#8) para se garantir entre os semifinalistas. Ruud viu a chance a aproveitou: fez 6/4, 5/7 e 6/2 e também passou de fase, deixando Alcaraz eliminado.

As semifinais terão os números 1 e 2 do mundo. O italiano Jannik Sinner, líder do ranking e invicto no ATP Finals até agora, vai enfrentar Ruud na sessão noturna deste sábado. Zverev, o número 2 e também invicto, terá pela frente o americano Taylor Fritz (#5).

No ATP Finals, os oito melhores tenistas da temporada são separados em dois grupos e jogam entre si dentro de cada chave. Os dois melhores avançam às semifinais. O único desfalque do torneio foi Novak Djokovic, que se classificou para o Finals em sexto lugar, mas disse que estava lesionado e não viajou ate Turim. Stefanos Tsitsipas (#11) foi até a cidade italiana como reserva, mas como não houve lesões ou abandonos, o grego nem entrou em quadra.