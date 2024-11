Valencia e Plata brilham, e Equador goleia Bolívia pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Na noite desta quinta-feira, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, o Equador recebeu a Bolívia e venceu por 4 a 0. Os gols da partida válida pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas foram marcador por Enner Valencia, do Internacional, Gonzalo Plata (2), do Flamengo e Alan Minda.

Desta maneira, o Equador permaneceu na quinta colocação, com 16 pontos conquistados. A equipe aperece a uma unidade atrás do Brasil, terceiro lugar.

A Bolívia, por sua vez, estacionou na oitava colocação, com 12 unidades contabilizadas. Os bolivianos têm a mesma pontuação do sétimo lugar, a Venezuela, que possuí saldo maior (-2 a -14) e, por enquanto, ocupa a vaga à repescagem para a Copa do Mundo de 2026.

Pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, na próxima terça-feira (19), o Equador visita a Colômbia, às 20h (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez. Já a Bolívia retorna aos gramados, no mesmo dia, às 17h, para receber o Paraguai, no Estádio Municipal El Alto.

Aos 20 minutos do primeiro tempo, José Sagredo, zagueiro boliviano, tocou com a mão na bola dentro da grande área e o árbitro assinalou o pênalti. O jogador visitante foi expulso e Enner Valencia assumiu a cobrança. O atacante não desperdiçou e, aos 26, inaugurou o marcador.

Dois minutos depois, aos 28, o Equador, com um a mais em campo, aumentou a vantagem. Dentro da grande área, Enner Valencia tocou em profundidade para Gonzalo Plata, que finalizou por cobertura na saída do goleiro boliviano Vizcarra.

Ainda na etapa inicial, aos 44 minutos, Enner Valencia anotou o seu segundo gol na partida, entretanto, por impedimento, o lance foi anulado.

Na etapa complementar, aos 4 minutos, o Equador marcou o terceiro gol. Enner Valencia fez grande jogada dentro da grande área e ajeitou a bola de letra para Gonzalo Plata. O flamenguista bateu de primeira com a canhota no alto, sem chances para Vizcarra.

O Equador não parou por aí e marcou o quarto gol aos 15 minutos. Alan Minda recebeu passe de Pedro Vite pela esquerda e, fora da grande área, finalizou com a perna direita no canto inferior esquerdo do goleiro boliviano, que não alcançou.