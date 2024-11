Torcida do Vasco esgota ingressos para a jogo com o Internacional em São Januário

Nesta quinta-feira, o Vasco da Gama informou, em suas redes sociais, que os ingressos para o confronto diante do Internacional estão esgotados. A partida, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece na próxima quinta-feira (21), às 20h (de Brasília), no Estádio São Januário.

As vendas dos ingressos começaram às 10h desta quinta-feira e, em menos de nove horas, foram completamente esgotados. A capacidade de São Januário, de cerca de 22 mil torcedores, ao que tudo indica, deve ser atingida no duelo contra o Colorado.

A torcida do Cruzmaltino tem a missão de embalar o time durante os 90 minutos para reecontrar o caminho das vitórias. O Vasco da Gama está há duas rodadas sem vencer e vem de derrotas para Botafogo e Fortaleza, ambas fora de casa e pelo placar de 3 a 0.

O Vasco venceu pela última vez no dia 28 de outubro, quando bateu o Bahia por 3 a 2, justamente, em São Januário. Porém, apesar do momento de oscilação, o clube carioca permanece forte em busca de uma vaga na Copa Libertadores da América de 2025. O Cruzmaltino é o nono colocado, com 43 pontos conquistados.

Do outro lado do confronto está o embalado Internacional de Roger Machado. O Colorado quer estragar a festa vascaína em São Januário para aumentar a sequência invicta para 15 rodadas. A última derrota da equipe gaúcha ocorreu no dia 18 de agosto, contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, por 1 a 0.

No período invicto, o Internacional venceu dez partidas e empatou apenas quatro. Desta maneira, o Colorado, já garantido na Libertadores de 2025, aparece na quinta posição, com 59 pontos.