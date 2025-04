Lucas inicia transição física e treina com parte do elenco do São Paulo

O retorno de Lucas aos gramados está cada vez mais próximo. Nesta quinta-feira, o camisa sete iniciou a transição física no campo e treinou com parte do elenco do São Paulo.

O meia-atacante segue se recuperando de um trauma no joelho direito que o afastou dos últimos oito jogos do São Paulo na temporada. Com a preparação física, o jogador de 32 anos trabalhou com os jogadores que não viajaram ao Paraguai, onde a equipe venceu o Libertad, por 2 a 0, nesta quarta-feira, pela Libertadores.

Lucas desfalca o São Paulo desde a derrota de 1 a 0 para o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista, no dia 10 de março. Na ocasião, o camisa sete saiu de campo no final do segundo tempo.

Antes da lesão, Lucas vinha sendo um dos principais nomes do time no ano, participando de 11 dos 14 jogos do Estadual. Ao todo, o atleta contribuiu com três gols e uma assistência.

Apesar do retorno aos gramados, a presença de Lucas no próximo jogo do São Paulo ainda é uma incógnita. A tendência é que o meia possa voltar no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Náutico, na próxima quarta-feira.

O Tricolor volta a campo neste sábado para enfrentar o Ceará, no Castelão, em Fortaleza, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).