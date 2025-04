Hernan: SPFC quer Marcos Antônio e Ruan em definitivo, mas tem um problema

O São Paulo quer contratar Marcos Antônio e Ruan Tressoldi em definitivo, mas não terá dinheiro no meio do ano e vai tentar estender o empréstimo da dupla, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Marcos Antônio e Ruan estão emprestados do futebol italiano e têm contrato até o meio do ano, com opção de compra. E a opção de compra desses jogadores é um valor alto.

O que acontece? O São Paulo não tem dinheiro para isso. Só o Marcos Antônio é 4,2 milhões de euros, que dá quase R$ 25 milhões.

André Hernan

Assim, o Tricolor vai tentar renovar os empréstimos de Marcos Antônio e Ruan e fazer caixa no segundo semestre a fim de adquirir a dupla.

Tanto o volante como o zagueiro têm sido peças importantes para o técnico Luis Zubeldía em meio ao acúmulo de lesões no elenco tricolor.

Nos próximos dias, o São Paulo vai conversar com a Lazio e com o Sassuolo numa tentativa de estender o contrato de empréstimo desses dois jogadores por mais seis meses.

A ideia é que eles fiquem no São Paulo até o final da temporada e façam a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil inteiros. E aí o São Paulo tem tempo de arrecadar, trazer novos patrocínios, melhorar o fluxo de caixa, desafogar um pouco as dívidas e fazer um acordo para contratar esses jogadores.

André Hernan

