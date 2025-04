Renato Gaúcho celebra empate do Fluminense e explica que "era necessário poupar"

Nesta quinta-feira, o técnico Renato Gaúcho celebrou o empate por 1 a 1 do Fluminense com o Unión Española-CHI, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor Carioca foi até o Chile com o time reserva e o auxiliar Alexandre Mendes atuou como treinador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renato Portaluppi (@renatogaucho)

"Mesmo com o time desentrosado e jogando na grama sintética, o mais importante foi o resultado e manter a invencibilidade na Sul-Americana", publicou Renato Gaúcho em seu Instagram.

O técnico justificou a ação, alegando o cansaço pela sequência de jogos. Desde que chegou ao Fluminense, no dia 3 de abril, o Tricolor Carioca já jogou seis vezes, com quatro vitórias e dois empates.

"Era necessário poupar alguns jogadores, o desgaste tem sido enorme com essa sequência intensa de jogos. Já temos atletas no departamento médico e não podemos correr o risco de perder mais ninguém", completou.

Líder do Grupo F da Copa Sul-Americana, com sete pontos, o Fluminense encerrou as três primeiras rodadas sem derrotas. Além do Unión Española-CHI, Once Caldas-COL e San José-BOL completam a chave.

O Fluminense volta a campo neste sábado, às 21h (de Brasília), quando visita o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. No torneio, a equipe está na terceira posição, com dez pontos, três atrás do líder Palmeiras.