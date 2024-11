São Paulo: Venda de Nestor ao Bahia seria boa para todo mundo, diz Arnaldo

Se o São Paulo receber uma boa proposta do Bahia por Rodrigo Nestor, não deve hesitar em fazer negócio, opinou Arnaldo Ribeiro na live do clube desta quinta-feira (14).

O comentarista destacou que o meio-campista não conseguiu uma boa sequência no São Paulo sob o comando de Zubeldía.

Eu acho que [a venda de Nestor ao Bahia] seria um bom negócio para todo mundo nestes moldes de dinheiro, no que é o Bahia hoje como modelo. O São Paulo não tem modelo e o Nestor não se encaixou bem com essa comissão técnica.

Arnaldo Ribeiro

Qual é o trunfo do São Paulo por Wendell?

Eder Traskini, setorista do UOL, revelou os bastidores da negociação entre São Paulo e Wendell, lateral esquerdo que defende o Porto, de Portugal.

Ele é um dos preferidos do São Paulo porque o time precisa de um lateral esquerdo, porque ele fica sem contrato no meio do ano [2025]. [...] O Wendell vê a volta para o Brasil, em um clube em que ele jogue, como um passo para o projeto Copa 2026.

Eder Traskini

