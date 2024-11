Rodada da NBA: LeBron faz triplo-duplo e Lakers vencem os Grizzlies

Na noite desta quarta-feira, 11 jogos agitaram a rodada da NBA. Entre os destaques, o Los Angeles Lakers, do astro LeBron James, venceu o Memphis Grizzlies em casa por 128 a 123.

LeBron foi o principal jogador da noite, marcando um triplo-duplo com 35 pontos, 12 rebotes e 14 assistências. Outro destaque dos Lakers foi o ala-pivô Anthony Davis, que fez 21 pontos e 14 rebotes. Pelo lado dos Grizzlies, Jaren Jackson marcou 29 pontos.

Com a vitória, a franquia de Los Angeles chegou sétima vitória na temporada, com o recorde de 7-4. O Memphis Grizzlies tem um retrospecto quase igual, com o mesmo número de triunfos e uma derrota a mais.

Os Lakers voltam às quadras nesta sexta-feira, contra o San Antonio Spurs, às 21h30 (de Brasília). Por sua vez, o Memphis Grizzlies encara o Golden State Warriors neste sábado, às 00h.

Philadelphia 76ers 106 x 114 Cleveland Cavaliers

E o Cleveland Cavaliers seguem com sua sequência histórica no início desta temporada. A franquia campeã em 2016 bateu o Philadelphia 76ers nesta quarta por 114 a 106, confirmando mais um triunfo em seu recorde histórico: 13 vitórias em 13 jogos. Os 76ers não tiveram um bom início e passam por dificuldades, com um retrospecto de duas vitórias e oito derrotas.

Apesar da derrota, o cestinha da partida foi Jared McCain, do Philadelphia. O armador fez 34 pontos e deu dez assistências. Do lado da equipe vencedora, Darius Garland, com 25 pontos, e Donovan Mitchell, com 23, foram os destaques.

Os Cavaliers voltam às quadras no sábado, contra o Chicago Bulls, às 21h30. Por sua vez, o Philadelphia encara o Orlando Magic no mesmo dia, às 21h.

Brooklyn Nets 114 x 139 Boston Celtics

Atuais campeões da NBA, o Boston Celtics venceu o Brooklyn Nets por 139 a 114. O destaque do jogo foi ala-armador Jayson Tatum, que fez um duplo-duplo com 36 pontos e dez assistências. Do lado dos Nets, Ziarie Williams marcou 23 pontos.

Os Celtics chegaram na décima vitória nesta temporada, estando na vice-liderança da conferência leste, atrás apenas dos Cavaliers. Os Nets ficaram com o recorde de cinco vitórias e sete derrotas.

O Boston entra em ação novamente neste sábado, às 22h, contra o Toronto Raptors. Já o Brooklyn encara o New York Knicks um dia antes, às 21h30.

Veja outros resultados desta quarta-feira na NBA:

Orlando Magic 94 x 90 Indiana Pacers



New York Knicks 123 x 124 Chicago Bulls



Oklahoma Thunder 106 x 88 New Orleans Pelicans



Houston Rockets 111 x 103 Los Angeles Clippers



Milwaukee Bucks 127 x 120 Detroit Pistons



Portland Trail Blazers 106 x 98 Minnesota Timberwolves



Sacramento Kings 127 x 104 Phoenix Suns