Mauricio vê Palmeiras com "cabeça boa" e cita "trabalho forte" antes de sequência como visitante

O Palmeiras aproveita o período da data Fifa para se preparar para o jogo contra o Bahia, que acontece na próxima quarta-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alviverde tenta engatar nova sequência positiva na reta final da competição depois de vencer o Grêmio, por 1 a 0.

O meio-campista Mauricio, que chegou pra reforçar o Verdão no meio desta temporada, garantiu que o elenco está com a cabeça boa e pediu "trabalho forte" para a delegação durante a preparação para o próximo compromisso. Palmeiras e Bahia se enfrentam no dia 20, às 18 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Em seguida, o Verdão segue com compromissos fora de casa e, no dia 23, enfrenta o Atlético-GO, às 19h30, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Depois disso, o Alviverde só reencontra o torcedor em casa no dia 26 para duelo contra o Botafogo, pela 36ª rodada.

"A cabeça de todos está boa, estamos trabalhando com bastante intensidade. Sabemos que vamos ter dois jogos fora muito importantes. Temos de trabalhar forte e estudar o adversário para conquistar os três pontos contra o Bahia e contra o Atlético-GO", avaliou.

Com a vitória sobre o Grêmio, no Allianz Parque, o Verdão se manteve na vice-liderança do campeonato, com 64 pontos, diminuindo a distância para o líder Botafogo. O time carioca é o primeiro colocado, com 68. Antes disso, o Verdão vinha de uma sequência de dois jogos sem vencer.

"Em casa, sempre precisamos jogar para ganhar, e em casa é o nosso ponto forte. Demonstramos isso no começo do jogo já, com bastante volume, intensidade e finalizações. Foi uma vitória importante para pensarmos jogo a jogo, é um campeonato difícil e uma briga muito disputada. Vamos jogo a jogo e não desistimos até o final", disse