Flamengo e Botafogo fazem 1ª final carioca do Brasileiro feminino sub-20 na história

Flamengo e Botafogo decidem nesta quinta-feira, no no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, a final do Campeonato Brasileiro feminino sub-20. A bola rola para o clássico a partir das 21h (de Brasília).

A competição terá uma final entre duas equipes cariocas pela primeira vez em sua história. Desde que mudou da categoria sub-18 para a sub-20, o torneio contou com apenas duas edições, ambas vencidas pelo Internacional.

O clube gaúcho, inclusive, foi uma das vítimas do Flamengo na atual edição. O Rubro-Negro passou pelo Colorado na semifinal, enquanto nas quartas de final o eliminado foi o São Paulo. A equipe carioca encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo C, com 24 pontos.

Filipe Torres, técnico do Flamengo, projetou o clássico contra o Botafogo. Ele destacou a oportunidade de comandar Rubro-Negro e afirmou que a final será decidida no detalhe.

É dia de decisão pelo #BrasileirãoFemininoSub20! ? @Flamengo e @BotafogoFem vão entrar em campo a partir das 21h, e você assiste o confronto pela @TVBrasil! E aí, quem vai levantar a taça? pic.twitter.com/PGyBW2sAue ? Brasileirão Feminino Neoenergia (@BRFeminino) November 14, 2024

"A expectativa é de uma grande decisão. Sabemos que será um jogo difícil e definido no detalhe, então, as atletas têm que estar concentradas durante os 90 minutos. É uma honra poder representar o Flamengo numa final tão importante e espero que dê tudo certo pra nós", disse.

Do outro lado, o Botafogo também eliminou um gaúcho e um paulista no mata-mata. O Glorioso passou pelo Grêmio nas quartas de final e despachou o Corinthians na semifinal. Na primeira fase, o time carioca liderou o Grupo D, com 35 pontos.

O técnico Gabriel Rodrigues ressaltou a preparação do Botafogo para a final, mas disse que será um confronto equilibrado.

"Promete ser um confronto emocionante e desafiador. No entanto, estamos preparados e confiantes para enfrentar esse desafio. Estamos prontos para dar o máximo e deixar tudo em campo. A vitória é nosso objetivo, e estamos determinados a sair com o título", afirmou.