Confira onde assistir aos confrontos da Liga das Nações desta sexta-feira

A Nations League pode conhecer seus semifinalistas nesta rodada. Nesta sexta-feira, pela quinta rodada do Grupo 1 da Liga A, Portugal terá pela frente a Polônia, às 16h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, casa do Porto.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão do SporTV e do Disney+.

Os portugueses estão na ponta da chave com dez pontos. A seleção vai confirmar classificação para as semifinais em caso de vitória ou empate. Além disso, os lusos podem garantir a liderança da chave caso vença e a Croácia não vencer na rodada.

Do outro lado, com quatro pontos e na terceira posição, a Polônia ainda sonha com a classificação. Os visitantes precisam vencer para manter a chance de avanço.

Escócia x Croácia



Na outra partida da chave, a Croácia também pode confirmar a vaga na semifinal. A equipe viaja para encarar a lanterna Escócia, às 16h45, no Hampden Park.



ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão do Disney+.

Dinamarca x Espanha



Ainda nesta sexta-feira, porém, pelo Grupo 4, a Espanha é outra seleção que pode confirmar um lugar na semifinal. A atual campeã da Euro visita a Dinamarca, às 16h45, no Estádio Parken. Na outra partida da chave, a Sérvia viaja para encarar a Suíça, no mesmo horário, no Estádio Letzigrund.



ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

? Ellos lo dicen y en esta cuenta se confirma. Se ha sentido frío al llegar a Dinamarca ?#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/6KrfGzs2JH ? Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 14, 2024

Confira os jogos desta sexta-feira:

Liga A



Portugal x Polônia



Escócia x Croácia



Dinamarca x Espanha



Suíça x Sérvia

Liga C



Chipre x Lituânia



Romênia x Kosovo



Luxemburgo x Bulgária



Irlanda do Norte x Bielorrússia

Liga D



San Marino x Gibraltar