Com Charles na parte interna e desfalques, Corinthians intensifica preparação para enfrentar o Cruzeiro

O elenco do Corinthians trabalhou no CT Joaquim Grava na tarde desta quinta-feira e intensificou a preparação para o jogo contra o Cruzeiro, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade na atividade foi a ausência do volante Charles, que ficou na parte interna por conta de controle de carga.

Os zagueiros André Ramalho e Cacá, em recuperação no departamento médico, não participaram da atividade com o grupo. O primeiro foi visto em um dos campos do CT, trabalhando separadamente.

Alguns jovens do sub-20 completaram a atividade desta quinta, como Luiz Fernando, Luiz Gustavo Bahia, William, Kayke e Caipira. Félix Torres, José Martínez e Ángel Romero estão com suas seleções na data Fifa e só retornarão aos trabalhos na próxima semana.

Contra o Cruzeiro, o Corinthians vai em busca de sua quinta vitória seguida no Campeonato Brasileiro. A equipe quer se distanciar de vez da luta contra a zona de rebaixamento antes de focar na busca por vaga para torneios continentais.

O Timão volta a trabalhar nesta sexta-feira, também no CT Joaquim Grava.