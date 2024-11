Brasil não convoca meias; só se pensa em marcar, dispara Milly

A seleção brasileira poderia formar um meio-campo mais criativo, opinou Milly Lacombe, no Fim de Papo, nesta quinta (14).

Na opinião da colunista, a preocupação excessiva com a marcação é um problema que faz com que os treinadores não chamem os melhores camisas 10 do país.

O meu meio de campo é André, Gerson e Matheus Pereira. É um meio clássico, com um volante, um camisa 8, que é o Gerson - que também marca, e um meia - o Matheus Pereira. Tira o Matheus Pereira, põe o Ganso, e também rola.

É um meio-campo que ninguém banca. Não se banca mais isso hoje. Ninguém convoca mais o camisa 10. [...] A gente tem [meias], mas não se convoca. É marcar, marcar e marcar.

Milly Lacombe

RMP: Vini Jr. começou bem, mas falhou na hora de decidir e segue devendo

Apesar de ter feito um bom primeiro tempo, Vini Jr. ainda precisa fazer uma grande atuação pela seleção brasileira, opinou Renato Maurício Prado.

Se fizesse o gol de pênalti, Vini Junior teria sido melhor jogador da partida. No primeiro tempo, os melhores passes foram dele. [...] Um jogador da categoria dele, e que bate pênalti também no clube, não pode perder o pênalti que ele perdeu. Ainda mais em um momento tão importante do jogo.

Renato Maurício Prado

Técnicos brasileiros estão um degrau abaixo de estrangeiros, diz RMP

A seleção brasileira deveria contratar um treinador estrangeiro, opinou Renato Maurício Prado.

Tem que botar um técnico estrangeiro na seleção. Já passou a hora. Bota o Abel Ferreira. Vai buscar o Jorge Jesus. Até uma terceira hipótese poderia ser o Artur Jorge. Mas os nossos treinadores estão todos um degrau abaixo.

Renato Maurício Prado

