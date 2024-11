Austrália fica no empate sem gols com a Arábia Saudita pelas Eliminatórias Asiáticas

A Austrália recebeu a Arábia Saudita, nesta quinta-feira, pela quinta rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. No Melbourne Rectangular Stadium, a partida terminou empatada por 0 a 0.

Com o resultado, as duas seleções foram aos seis pontos. Os australianos levam vantagem nos critérios de desempate e ocupam a 2ª posição, enquanto os sauditas ficam na 3ª colocação.

As duas equipes voltam a campo no dia 19 de novembro, terça-feira. A Austrália visita o Bahrein às 15h15 (de Brasília), no Bahrain National Stadium. A Arábia Saudita encara a Indonésia às 09 horas, no Estádio Gelora Bung Karno, em Jacarta.

A Austrália dominou a maioria das ações do jogo, mas não conseguiu abrir o placar. A equipe até chegou a ter um pênalti anotado a seu favor, aos 14 minutos de jogo. Mas, após revisão no VAR, o árbitro acabou marcando falta fora da área.