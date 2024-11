Sergio Ramos no Corinthians? Fabinho Soldado explica possível interesse

Do UOL, em São Paulo

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, comentou o possível interesse do clube paulista na contratação do zagueiro espanhol Sergio Ramos. O dirigente afirmou que "vários nomes chegam" e listou o que o Alvinegro avalia antes de reforçar o elenco.

São vários nomes que chegam durante a janela. Não só o Sergio [Ramos], mas se falou de tantos outros. A gente analisa, claro, que tem uma questão de prioridade, de posição, questão financeira. Vamos fazer, dentro dessas escolhas, a que for melhor para o Corinthians. Fabinho Soldado, à TNT Sports

Os jogadores que chegaram estiveram dentro desses critérios de carência, da posição e da parte financeira. Estamos bem estruturados na questão do elenco, montamos um elenco competitivo e estamos com muita esperança para terminar bem esse ano, mas sabemos que temos muita coisa a ser feita no Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

Sergio Ramos está livre no mercado da bola. O jogador rescindiu seu contrato com o Sevilla em junho deste ano.

O Corinthians teve "conversas avançadas" com o zagueiro e tinha Depay como "trunfo", mas faltou tempo. Segundo a ESPN Brasil, o Alvinegro, inclusive, planejava viagens para a Espanha, mas a negociação não avançou porque não haveria tempo para inscrever o atleta nas oitavas de final da da Sul-Americana e Copa do Brasil.

Enquanto isso, o Alvinegro tenta uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O clube paulista é o décimo colocado, com 41 pontos, seis a menos do que o Cruzeiro, que neste momento está com a última vaga para a competição continental.

O Corinthians volta a campo contra o Cruzeiro, no dia 20 (quarta-feira), às 11h (de Brasília). A partida abre a 34ª rodada do Brasileirão.