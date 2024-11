Raniele celebra sequência vitoriosa do Corinthians e valoriza união do elenco: "Sempre nos apoiamos"

O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, três dias após vencer o Vitória pelo Campeonato Brasileiro, no Barradão. Fundamental nos últimos jogos, Raniele comemorou a sequência de triunfos da equipe na temporada.

O Timão vem de quatro vitórias consecutivas no Brasileirão, série esta que afastou a equipe da zona de rebaixamento do torneio. A equipe está na décima colocação da tabela, com 41 pontos, cinco acima do Z4.

O volante, ainda, valorizou a união do elenco alvinegro. Ele disse que os atletas nunca deixaram de se apoiar, mesmo nos momentos difíceis.

"Nosso clima sempre foi bom. Sempre tivemos calma e paciência. Nos momentos mais difíceis, sempre nos apoiamos nos companheiros. Agora não pode mudar isso. O Corinthians não conseguia quatro vitórias seguidas (no Brasileiro) desde 2020. Atingir essa marca pelo clube, por ser reta final de temporada e conseguir ajustar as coisas, é muito importante. Esperamos aumentar essa marca ao máximo que a gente conseguir", afirmou Raniele.

A última vez que o Corinthians havia atingido uma sequência de quatro vitórias seguidas foi em 2020. Naquela vez, o time ganhou de São Paulo (1 a 0), Goiás (2 a 1), Botafogo (2 a 0) e Fluminense (5 a 0).

O próximo compromisso do Timão está agendado para a próxima quarta-feira, pela 34ª rodada do Brasileiro. O time de Ramón Díaz encara o Cruzeiro, na Neo Química Arena, a partir das 11h (de Brasília).

Longe da zona da degola, o clube do Parque São Jorge agora mira novos objetivos na reta final da temporada. A meta passou de briga contra a queda por vaga na Pré-Libertadores de 2025.