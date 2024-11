Duelo contra cinquentão e sucesso de renda: como foi última luta de Tyson?

Do UOL, em São Paulo

A última vez que Mike Tyson pisou no ringue para uma exibição foi há quase quatro anos. Em novembro de 2020, o boxeador enfrentou Roy Jones Jr. em Los Angeles, nos Estados Unidos, num confronto marcado pelo sucesso das vendas do evento no pay-per-view.

O que aconteceu

Ex-campeão mundial "deixou" a aposentadoria duas vezes. A primeira em 2006 teve o confronto contra Corey Sanders, mas a luta não teve o retorno financeiro esperado pelos organizadores. A intenção de Tyson, inclusive, era usar o dinheiro recebido para pagar dívidas.

O combate em 2020, por outro lado, foi um sucesso ao enfrentar Roy Jones Jr. A luta tornou-se uma das 10 mais vendidas da história do boxe no pay-per-view, e Tyson arrecadou cerca de US$ 10 milhões.

O evento, contra um lutador também aposentado, foi uma espécie de homenagem aos "cinquentões". O combate terminou com um empate simbólico.

Tyson entrou no ringue com 54 anos à época. Ao contrário de sexta-feira (15) quando terá Jake Paul pela frente, de 27 anos, Jones Jr. tinha 51 anos. Não houve contagem de pontos por se tratar de uma luta de exibição.

Roy Jones Jr e Mike Tyson com cinturões após luta em Los Angeles Imagem: Joe Scarnici/Getty Images for Triller

A luta de 2020 teve oito rounds (dois minutos cada) e contou com regras específicas. Os lutadores usaram luvas maiores, o que não impediu golpes mais pesados de Tyson.

Mike Tyson: o Kid Dynamite

Hoje com 58 anos, Tyson deixou o boxe em 2005 com um dos maiores nomes do esporte. Ele foi derrotado pelo irlandês Kevin McBride no último compromisso oficial da vitoriosa carreira.

Mike Tyson tornou-se o mais jovem campeão da categoria peso pesado aos 20 anos, em 1986. Ele construiu sua reputação no esporte com nocautes e polêmicas dentro e fora do ringue, incluindo a prisão após ser condenado por estupro em 1992.

'Iron Mike' conseguiu 37 vitórias seguidas, com 33 dessas por nocaute. O seu retrospecto no ringue soma 50 vitórias (44 noucautes) e seis derrotas.

O resultado da luta desta sexta fará parte dos cartéis oficiais dos lutadores. Estão previstos oito rounds de dois minutos e nocautes são permitidos. Tyson e Paul não usarão protetores de cabeça e as luvas serão de 14 onças.

Mudança de data. O duelo entre Tyson e Paul estava previsto inicialmente para 20 de julho, mas foi adiado por conta de uma crise de úlcera sofrida pelo experiente lutador durante um voo.