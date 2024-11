Mike Tyson cai na gargalhada ao responder quem ganharia entre ele e Rocky

Mike Tyson entrou na sala da mesa redonda no Toyota Media Factory, em Irving (EUA), com a cara fechada de sempre e acompanhado de muitas pessoas, também como sempre.

Entre seguranças, staff e família, 12 pessoas acompanhavam a lenda do boxe. Na sala, sete veículos convidados para participar da roda de conversa. Entre eles, o UOL.

O clima não era pesado, só era tenso. Afinal, era um dos maiores boxeadores da história, bem ali na nossa frente, falando sobre o embate histórico, ou 'luta do século', entre ele e Jake Paul.

Mas se você acha que essa cara fechada é o retrato do Mike Tyson que você sempre acompanhou nas capas dos jornais, calma. Segundo ele, aquele Mike Tyson não existe mais.

Aquele Mike Tyson antigo que se expressava como um assassino selvagem não tem mais propósito na minha vida. Ele simplesmente não existe

Tyson estava diferente mesmo. Há cerca de um mês, o UOL o entrevistou numa mesa redonda virtual. Ele foi praticamente monossilábico, se limitava a responder às perguntas com "sim" ou "não" ou no máximo uma frase um pouco mais longa. Com exceção, claro, quando foi questionado sobre a morte de Maguila. Ali, prestou condolências e lamentou a morte do pugilista.

Aqui na semana da luta, não. Ele estava sorridente, comunicativo, prestativo. Era um outro Mike Tyson.

Mas vamos ao auge da entrevista: as gargalhadas da lenda do boxe. A reportagem do UOL questionou Tyson: numa eventual luta entre Mike Tyson, Rocky Balboa, Apollo Creed e Ivan Drago, quem iria para a final?

As risadas se espalharam pela sala e Tyson, com um sorriso no rosto, respondeu: "O Rocky é muito bom, você sabe, eu gosto do Sylvester Stallone". Aproveitei e perguntei: "Quem ganharia entre você e Rocky?" Gargalhando, Mike Tyson respondeu: "Rocky é bem difícil mesmo."

Até parecia que Tyson tinha tirado um peso das costas. Agora, ele está se divertindo. Fez questão de dizer que vive o melhor momento de sua vida depois das prisões - uma delas por estupro - e do vício em drogas e bebida. Mike Tyson está, segundo ele, muito pronto para derrotar Jake Paul.

Última luta da vida?

Nunca se sabe. Questionado pelo UOL se essa luta contra Paul seria a última, Tyson disse que o céu é o limite.

Tudo é possível. Eu não imaginei que eu estaria lutando neste evento. Eu passei por muita coisa na vida, foram muitos altos e baixos. Eu jamais imaginaria que viveria esse processo da luta

Jake Paul está pronto?

Como está o homem de 27 anos que desafiou a lenda do boxe de 58? Resposta: completamente seguro. Ele acredita profundamente que pode vencer Mike Tyson no próximo dia 15. Paul chegou na sala com seu tracional galo na cabeça, afinal é conhecido como Jake "El Gallo" Paul, uma referência a um galo lutador. Ele ganhou esse apelido da comunidade de Porto Rico, país em que decidiu morar.

Jake Paul durante mesa redonda em Irving, Texas Imagem: Ananda Portela/UOL

Paul tem o perfil provocador, ofereceu um bônus de US$ 5 milhões de dólares caso Tyson aguentasse mais do que quatro rounds na luta. Questionado pela reportagem do UOL sobre o motivo que o faz acreditar na vitória, ele foi firme na resposta: "As pessoas não sabem o quão bom eu sou."

Minha força, meu jab, minha agilidade. Eu já ouvi alguns oponentes dizendo que não imaginavam que eu era tão rápido e tão forte. Isso é o diferencial

Tyson e Paul não se encontraram na sala, cada um entrou separadamente e conversou com a imprensa por dez minutos. Apesar das provocações, a admiração que Paul tem por Tyson é nítida. Ele faz questão de ressaltar o tamanho do boxeador para o esporte e para o evento que ele ajudou a produzir. Paul é um dos fundadores da Most Valuable Promotion (MVP), empresa que organiza o evento da luta ao lado da Netflix.

Público dividido

Tyson e Paul se enfrentam no próximo dia 15, no AT&T Stadium em Arlington, no Texas. A Fight Week, ou Semana da Luta, com treino aberto, pesagem e coletiva de imprensa, acontece no Toyota Media Factory, em Irving, também no Texas. As duas cidades ficam a cerca de 27km uma da outra, e já dá para perceber um aumento no movimento da região.

A reportagem conversou com vários fãs do boxe que foram para o treino aberto, que é gratuito. As novas gerações se dividem entre Jake Paul e Mike Tyson, ainda não há uma unanimidade. Para os mais velhos, Mike Tyson, sem sombra de dúvidas, será o grande vencedor da noite.

Onde assistir

As lutas do card principal serão transmitidas ao vivo, mundial e exclusivamente, na Netflix, às 22h (horário de Brasília). Com narração e comentários em português, o duelo acontecerá no AT&T Stadium, em Arlington, Texas.

*A repórter viaja a convite da Netflix