Fla com Alex Sandro na zaga e Atlético-MG sem Paulinho; veja escalações

Do UOL, em São Paulo e no Rio

Flamengo e Atlético-MG estão escalados para o jogo do returno do Campeonato Brasileiro, que começa às 20h (de Brasília) desta quarta-feira (13). O duelo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Os cariocas vão ao gramado com: Rossi; Fabrício Bruno, David Luiz e Alex Sandro; Wesley, Evertton Araújo, Alcaraz, Matheus Gonçalves e Ayrton Lucas; Bruno Henrique e Michael.

O time de Filipe Luis, desfalcado por uma série de convocados como Léo Ortiz, Varela e Gerson, traz Alex Sandro em uma linha de três zagueiros. Além disto, o time já não tem mais Gabigol — Bruno Henrique e Michael formam o ataque.

Já o Atlético-MG está escalado com: Everson; Saravia, Lyanco, Battaglia e Rubens; Otávio, Fausto Vera, Scarpa e Bernard; Deyverson e Hulk.

O Galo também sofre com ausências de selecionáveis — casos de Arana, Junior Alonso e Alan Franco. Paulinho, que vinha sendo preservado para as Copas, fica no banco, e Bernard será titular.