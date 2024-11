Elenco do São Paulo se antecipa e realiza avaliações médicas visando pré-temporada

O elenco do São Paulo realizou avaliações médicas nesta quarta-feira (13), no CT da Barra Funda, se antecipando para a pré-temporada de 2025. Os atletas passaram por exames cardiológicos, oftalmológicos, odontológicos e de otorrinolaringologia.

Geralmente, as avaliações médicas acontecem antes do início da pré-temporada, porém, como o calendário será apertado em 2025 com os compromissos nos EUA em janeiro, o Tricolor decidiu realizar os exames com certa antecedência.

Em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, os jogadores são-paulinos passaram por consulta com uma equipe de cardiologistas, sendo submetidos a teste ergométrico, eletrocardiograma e ecocardiograma.

O São Paulo também firmou parceria com o Hospital CEMA para avaliações oftalmológica, odontológica e de otorrinolaringologia.

Como não pode ficar parado, o elenco tricolor foi dividido em dois. Enquanto um grupo realizou os exames, o outro treinou no gramado do CT da Barra Funda sob o comando do técnico Luis Zubeldía. Os grupos irão se inverter na quinta-feira.

A antecipação das avaliações médicas do elenco é extremamente importante para o São Paulo. O Campeonato Paulista está marcado para começar no dia 15 de janeiro. Antes disso, o clube viajará para a Flórida, nos EUA, onde enfrentará o Cruzeiro e um outro adversário, ainda a definir, como parte de sua pré-temporada. O detalhe é que o elenco tem direito a um mês de férias ao fim do Campeonato Brasileiro deste ano. Ou seja, o tempo de preparação será bastante curto em 2025.