Com presença da medalhista Bia Souza, Jogos da Juventude João Pessoa 2024 são abertos oficialmente

Estão abertos oficialmente os Jogos da Juventude Caixa João Pessoa 2024. Campeã olímpica em Paris 2024, a judoca Beatriz Souza acendeu a pira da competição e empolgou o público no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções da capital paraibana, nesta quarta-feira.

Organizado anualmente pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), o evento multiesportivo, que vai acontecer até o próximo dia 28, conta com 18 modalidades e vai reunir mais de 4.200 atletas de até 17 anos, de 26 Estados e do Distrito Federal.

Além de Bia, os competidores também vão poder ver de perto e se inspirar na bicampeã olímpica Rebeca Andrade, da Ginástica Artística, no vice-campeã olímpico Caio Bonfim, da Marcha Atlética, e no medalhista olímpico de bronze, Edival Pontes, o Netinho, do Taekwondo. Paraibano de João Pessoa, o lutador foi o responsável por entregar a tocha para a judoca de ouro acender a pira na cerimônia de abertura. Todos os citados estão entre os embaixadores dos Jogos da Juventude.

Impossível não se emocionar com o choro da Maria Clara, atleta de Goiás, ao encontrar a Bia Souza nos Jogos da Juventude. ?? Eu não julgo, agi do mesmo jeito quando conheci a Beatriz Souza. ?#JogosdaJuventudeCaixa #CAIXA #LoteriasCaixa pic.twitter.com/DKUzHUYhxm ? Time Brasil (@timebrasil) November 13, 2024

"Os Jogos da Juventude simbolizam a realização de sonhos, o começo de trajetórias que podem, sim, levar muitos de vocês aos maiores palcos do esporte mundial. Estamos aqui para celebrar o potencial de mais de 4.000 jovens atletas de todas as partes do Brasil, que têm a chance de mostrar o seu talento e, mais do que isso, mostrar a força do esporte como ferramenta de transformação. Nos próximos dias, vocês não vão apenas competir, mas construir um futuro brilhante, superar limites e fazer amizades", disse o presidente do COB, Paulo Wanderley.

Com bastante animação e sorrisos nos rostos, representantes de todas as delegações desfilaram com suas bandeiras no palco do teatro, que fica em um complexo que receberá diversas disputas esportivas nas próximas semanas. Os jovens paraibanos foram os mais aplaudidos no caloroso Pedra do Reino.

Concebidos desde 2000 pelo Comitê Olímpico do Brasil, os Jogos da Juventude de 2025 vão ser realizados em Brasília. A preparação da edição do ano que vem já está em andamento.

"Desde 2000, essa competição tem sido uma verdadeira vitrine do esporte nacional, revelando atletas que hoje fazem parte da nossa história olímpica. A cada edição dos Jogos da Juventude, mais de dois milhões de estudantes passam por um processo seletivo que começa nas escolas de todo o Brasil", acrescentou o presidente do COB.

Grandes nomes do esporte brasileiro passaram pelos Jogos da Juventude, como as campeãs olímpicas Beatriz Souza e Sarah Menezes, ambas do judô; os mesatenistas Hugo Calderano e Bruna Takahashi; Darlan Romani, Paulo André e Rosângela Santos, todos do atletismo; os armadores Raulzinho e Tainá Paixão, do basquete; a nadadora Etiene Medeiros; e Haniel Langaro e Tamires Morena, do handebol.

Essa edição em João Pessoa trouxe uma série de novidades no âmbito esportivo. A principal delas é que a esgrima, modalidade exibição em Ribeirão Preto 2023, agora entrou oficialmente no programa dos Jogos e distribuirá medalhas.

E, pela primeira vez, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) vai fornecer uniformes padronizados para as equipes de esportes coletivos (vôlei, handebol e basquete), totalizando mais de quatro mil peças de vestuário.

Clique aqui para conferir o calendário dos Jogos da Juventude CAIXA João Pessoa 2024