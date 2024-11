Whindersson contra comediante: quem mais luta no card de Tyson e Paul?

No dia 15 de novembro, Mike Tyson e Jake Paul se enfrentam no tão esperado confronto proposto pelo youtuber americano. Os dois são a principal atração da noite, mas outros nomes fazem parte do card principal do evento.

O que aconteceu

Um deles é Whindersson Nunes, de 29 anos, que vai ao ringue pela primeira vez no ano. O comediante brasileiro tem duas vitórias, duas derrotas e um empate na carreira.

No dia 15, ele enfrenta o boxeador e influenciador indiano Neeraj Goyat, que, aos 32 anos, tem 18 vitórias, quatro derrotas e dois empates.

Quem mais luta

EVENTO PRINCIPAL

Katie Taylor x Amanda Serrano

Mario Barrios x Abel Ramos

Neeraj Goyat x Whindersson Nunes

PRELIMINARES

Shadasia Green x Melinda Watpool

Lucas Bahdi vs. Corey Marksman

Bruce Carrington Jr. vs. Dana Coolwell

Aos 27 anos, Jake Paul desafiou a lenda do boxe, que tem 58 anos. A luta ocorreria em julho deste ano, mas teve de ser adiada depois que Tyson passou mal.

ONDE ASSISTIR

As lutas do card principal serão transmitidas ao vivo, mundial e exclusivamente na Netflix, às 22h (horário de Brasília). Com narração e comentários em português, o duelo acontecerá no AT&T Stadium, em Arlington, Texas.

*A repórter viaja a convite da Netflix