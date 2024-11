Remanescente da queda, Rincón celebra volta do Santos à Série A: "Muito orgulhoso"

Um dos jogadores que aceitaram reduzir o salário para jogar a Série B pelo Santos, Tomás Rincón postou um texto em suas redes sociais nesta terça-feira. O volante afirmou que foi um "ano pessoalmente difícil", mas celebrou o retorno à elite do futebol brasileiro.

"Um ano atrás, na hora mais escura deste lindo clube, me senti na obrigação moral de ficar pra tentar dar uma mão nessa reconstrução, sonhando com a chegada deste dia, claro que pessoalmente foi um ano difícil, mas os interesses pessoais nunca podem estar acima dos interesses do clube, por isso cada ponto que conquistávamos nessa caminhada era uma alegria imensa e nos aproximava do nosso objetivo que era colocar o Santos onde ele merece estar", disse.

O venezuelano ainda afirmou que não se arrepende de ter aceitado a redução salarial para ficar no Peixe e destacou o seu orgulho de fazer parte dessa reconstrução.

"Hoje posso dizer que me sinto muito orgulhoso daquela decisão e posso dizer de cabeça erguida, eu fui e faço parte dessa volta do Santos pra Série A, agora é me preparar firme para o ano que vem, a história continua, Vamos que vamos", finalizou.

Rincón chegou ao Santos na reta final de 2023 e se tornou um dos líderes do elenco. Neste ano, após a chegada do técnico Fábio Carille, perdeu espaço. Ao longo de 2024, o volante entrou em campo 27 vezes, sendo cinco como titular.

O Santos volta a campo no domingo, quando recebe o CRB, pela 37ª rodada da Série B. Se vencer, o Peixe se consagra campeão. A bola rola no gramado da Vila Viva Sorte a partir das 16 horas (de Brasília).