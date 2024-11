Mattos: Marcos Braz afastou Gabigol por debochar e desrespeitar Filipe Luís

Gabigol não foi afastado do Flamengo por reclamar da diretoria após o título da Copa do Brasil contra o Atlético-MG no domingo (10), mas, sim, por episódios de indisciplina no dia a dia, inclusive com Filipe Luís, que o promoveu de volta ao time titular, informou Rodrigo Mattos no Cartão Vermelho.

Após a final, Gabigol avisou em entrevista que não fica no Flamengo em 2025. Além de criticar o ex-técnico Tite, ele também reclamou da postura da diretoria do clube nas negociações sobre uma renovação. Ele negocia com o Cruzeiro e também tem uma proposta do Santos na mesa.

Quem afastou [Gabigol] foi Marcos Braz. Foi uma decisão dele, que comunicou ao Filipe Luís. 'Ah, foi porque ele falou mal da diretoria'. Não foi só isso. A versão da diretoria é que aconteceram vários episódios de indisciplina e desrespeito de Gabriel com Filipe Luís, inclusive.

Vestiário da final, Flamengo tentando ganhar título, Filipe Luís chama Bruno Henrique, que vai entrar no lugar do Gabriel, para explicar as modificações. Gabriel se levanta, com cara de putinho, e se retira para outro ambiente. Não fica para ouvir o que o técnico tem a dizer, como estavam todos os jogadores reunidos ali. Depois do jogo, Flamengo campeão, Léo Ortiz começa a se preparar para pegar o balde de gelo para jogar no Filipe Luís, ele chama o Gabriel, que diz: 'Não vou jogar nada nesse...'.

Nos treinos, ele vinha debochando do Filipe Luís, falando: 'Aquele Guardiola ali'. Ficava irritado sempre que era substituído, não gostava e criava um negócio. Esses episódios contribuíram para um entendimento de que ele estava questionando a autoridade do Filipe Luís, que foi o técnico que o recuperou.

Quem estava no ambiente do clube observou esse tipo de coisa em relação ao Filipe: ele não vinha tendo uma atitude respeitosa em relação ao técnico que tinha promovido a entrada dele. Portanto, a partir daí, seria um problema mantê-lo no grupo.

Rodrigo Mattos, colunista do UOL Esporte durante o Cartão Vermelho

Em nota, Gabigol afirmou que está à disposição para cumprir o contrato até o final. Ele diz que treinou nesta terça-feira sem problemas e que a decisão foi unilateral. O atacante declarou que irá ao setor Norte do Maracanã nesta quarta.

