Casares confirma pré-temporada do São Paulo nos EUA e nega sondagens por Nestor

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou, nesta terça-feira, no Salão Nobre do Pacaembu, o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2025. O presidente do São Paulo, Julio Casares, falou com a imprensa após o evento e confirmou que o clube irá fazer sua pré-temporada nos Estados Unidos, apesar da antecipação do Estadual.

Segundo o dirigente, o Tricolor irá dividir o seu elenco entre o torneio no país norte-americano e o início do Paulistão. Os titulares e os atletas mais importantes irão embarcar para os EUA, enquanto os demais irão se preparar para a competição estadual.

Ainda assim, Casares afirma que o São Paulo irá largar no Paulista com o que "tem de melhor". Ele espera um time forte para as primeiras rodadas do torneio.

"O São Paulo virá com o time que ele tiver de melhor. A garotada vai estar na Copinha. O São Paulo tem um elenco grande. Vamos inscrever 30 atletas. Antes era, 26. Houve uma melhora nisso e vai aumentar também o futebol de base para 10, a lista B. Isso dá um pouquinho de tranquilidade. Mas nós vamos tentar entrar com o que tiver melhor. Nós esperamos que essa pré-temporada seja boa tecnicamente e fisicamente para que a gente volte a faça a primeira e a segunda rodada com um time forte", disse.

O São Paulo planejava fazer a pré-temporada nos Estados Unidos entre os dias 8 e 22 de janeiro. O Paulistão, no entanto, terá início no dia 15. O clube já havia até mesmo iniciado a pré-venda de ingressos.

Casares criticou a decisão unilateral da CBF de antecipar os estaduais, mas revelou um acordo com a FPF. Ele afirmou que, caso o time tricolor se classifique diretamente à fase de grupos da Libertadores, poderá estrear no Paulistão apenas no dia 19.

"O São Paulo vai viajar, vai fazer sua pré-temporada. O São Paulo planejou isso. O São Paulo não pode aceitar de forma pacífica que, em novembro, você mude suas férias para janeiro. Nós conseguimos hoje que, se o São Paulo for para a fase de grupos [da Libertadores], o São Paulo adia uma rodada e entra no dia 19. Já melhora. É claro que se as coisas não forem bem nesse sentido, vamos nos adaptar. De qualquer forma, impactou. O São Paulo vai ter que se reapresentar antes e viajar antes. Já estamos acertando isso. Mas defendemos os atletas, precisamos de um planejamento mínimo. Temos que olhar com muito critério. Essa decisão tornou a vida dos clubes uma confusão. E os clubes que deveriam ser o maior patrimônio, estão pagando a conta", reclamou.

"Não teve diálogo. Os regionais no Brasil não têm a mesma importância que em São Paulo. Talvez por isso eles decidiram espremer, tirar. Mas, para nós não. Temos uma condição de pujança no futebol brasileiro", completou.

O presidente, por fim, negou uma sondagem do Bahia pelo meio-campista Rodrigo Nestor. Apesar dos rumores que o Tricolor de Aço tem interesse no jogador, o dirigente disse que o São Paulo sequer foi contatado para negociar o atleta formado em Cotia.

"O Nestor é o grande talento de Cotia, fez o gol do título da Copa do Brasil. Um grande jogador. Não tivemos nenhum tipo de conversa nem sondagem. Ele é jogador do São Paulo, nós vamos encerrar o Brasileiro com ele. Depois nós vamos conversar se houver algum interesse, mas não tem nada atualmente, nós não temos nem sondagem", finalizou.

O São Paulo caiu no Grupo C do Paulistão de 2025, que tem Novorizontino, Água Santa e Noroeste. O primeiro, aliás, eliminou o Tricolor na última edição do Estadual, nas quartas de final, em pleno Morumbis.