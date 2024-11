Além do título, Botafogo busca terceira melhor campanha da história do Brasileirão

Líder do Brasileirão, o Botafogo está de olho também na chance assumir a terceira melhor campanha da história da competição (no atual formato). Caso vença os últimos cinco jogos, o clube carioca chegaria a 83 pontos, empurrando Corinthians e Palmeiras para a quarta colocação.

O Flamengo de 2019 é o detentor do recorde de pontos, com 90. A equipe comandada por Jorge Jesus teve 28 vitórias naquela temporada, seis empates e quatro derrotas, resultando em um aproveitamento de 78,9%.

Na segunda colocação do ranking, está o Atlético-MG de 2021. Liderado por Hulk, que teve 26 participações em gols, o Galo conquistou 84 pontos naquele ano. Foram 26 triunfos, seis empates e seis revés. Assim, encerrou a competição com 73,6% de aproveitamento.

Para garantir a terceira melhor campanha da história do Brasileiro, o Botafogo teria que fazer mais pontos que o Corinthians de 2015 e que o Palmeiras de 2022, ambos com 81 pontos conquistados. Dessa forma, o Glorioso teria que vencer seus cinco jogos restantes para ultrapassar as equipes paulistas.

Já se somar quatro vitórias e um empate, o clube carioca empataria com os paulistas na pontuação e sua posição no ranking dependeria do saldo de gols.

Por conta da pausa para a Data Fifa de novembro, o Botafogo volta a campo somente no próximo dia 20 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 34ª rodada do Brasileirão.