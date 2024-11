Flamengo frustra primeira final do Galo na casa nova e torcida provoca

Do UOL, no Rio de Janeiro

A festa foi do visitante. Na primeira final nacional disputada na Arena MRV, o título não foi do Atlético-MG. Foi do Flamengo.

"Primeiro, primeiro, primeiro... campeão no galinheiro", gritaram os cerca de 4.000 torcedores rubro-negros no estádio em Belo Horizonte.

O novo estádio do Atlético-MG foi inaugurado no ano passado e tinha recebido o jogo de ida da decisão do Mineiro 2024 — o Galo empatou por 2 a 2 com o Cruzeiro.

A final da Copa do Brasil 2024, portanto, foi a primeira ocasião em que uma competição teve ponto final na Arena MRV.

E o Galo não levou.

A conquista ficou logo contra um time que, nacionalmente, é alvo de uma acirrada rivalidade por parte dos atleticanos. Resquícios ainda vivos dos confrontos nos anos 1980.

Quando houve o sorteio dos mandos da Copa do Brasil, o lado atleticano achou interessante ter a segunda partida em casa.

Só que o que o time (não) fez no Maracanã trouxe um preço irreversível.

Na campanha do título, inclusive, o Flamengo sobreviveu em quase todas fases mais agudas mesmo quando fez a segunda partida fora de casa. Foi assim contra Palmeiras (oitavas), Corinthians (semi) e Atlético-MG (final).