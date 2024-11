Torcida do Atlético joga bombas no campo, atinge fotógrafos e um é ferido

Do UOL, em Belo Horizonte e São Paulo

Bombas lançadas por torcedores do Atlético-MG no gramado da Arena MRV atingiram fotojornalistas que estavam na cobertura da final da Copa do Brasil neste domingo (10)

O que aconteceu

Uma das bombas explodiu próxima do fotógrafo Nuremberg José Maria logo após o gol do Flamengo. O profissional ficou ferido e precisou deixar o local apoiado por algumas pessoas. O UOL entrou em contato com Nuremberg e atualizará a matéria quando houver resposta sobre seu estado.

Outra bomba caiu embaixo de uma cadeira utilizada pelo fotojornalista Fred Magno, do O Tempo. Câmera, lentes e notebook do profissional acabaram molhando com a explosão.

O UOL também procurou a assessoria da Arena MRV para um posicionamento sobre o assunto. A matéria será atualizada em caso de resposta.

Torcedor ofende e tenta agredir jornalista

Um torcedor do Atlético-MG xingou e tentou agredir a jornalista Isabelle Costa, que atua na cobertura do Flamengo. A própria jornalista filmou o momento e publicou nas redes sociais.

Em um primeiro momento, ele aponta o dedo em direção à jornalista e dispara xingamentos. "Ô, tua puta. Vai tomar no teu cu, sua piranha", diz o torcedor.

Depois, ele volta com uma espécie de tecido nas mãos e o arremessa em direção a Isabelle Costa.

Vou te deixar famoso: valente o suficiente pra xingar e ir pra cima de mim no meu ambiente de trabalho. Não só eu como outras colegas foram ameaçadas, xingadas de puta, piranha pra baixo. E os seguranças não fizeram nada. Assim deixaram. Se esse cidadão tivesse algum objeto que realmente pudesse me ferir, vocês conseguem imaginar o que aconteceria? Ele pegou o que viu na frente e arremessou na minha direção. Além dos xingamentos, a tentativa de agressão. Isabelle Costa, nas redes sociais

Clima quente antes, durante e depois do jogo

O clima já estava tenso antes mesmo de a bola rolar. Na torcida visitante, o acesso ao estádio foi conturbado, com muita correria, gás de pimenta e bombas. Além do problema nas catracas, houve tentativa de invasão. A polícia só foi reforçar a segurança perto da bola rolar.

Com a bola rolando, foi um show de objetos jogados no gramado. Teve rolo de papel higiênico, embalagem de comida, copos e principalmente bombas. Várias explodiram perto dos jogadores. Michael, Gonzalo Plata e Rossi sofreram com isso.

Um funcionário do Flamengo foi hostilizado, recebendo banho de cerveja e ameaças. Um atleticano ameaçou invadir o campo, mas foi contido.

Torcedores também tentaram invadir o campo. Enquanto o Flamengo esperava para receber o troféu, a confusão se instaurou e os seguranças precisaram agir rápido para conter.

O jogo ficou um tempo paralisado por conta das bombas. O clima piorou após o gol do Flamengo. Os jogadores reclamaram muito da falta de segurança.

No fim, o Flamengo conseguiu comemorar, mas não sem um som alto com o hino do Atlético. A música começou logo que a partida terminou e aumentou o volume. Fabrício Bruno declarou que o time da casa "não sabia perder".