Bruno Henrique se emociona ao comentar suspeita de manipulação: 'Tranquilo'

Em meio à festa pelo título da Copa do Brasil, o atacante Bruno Henrique comentou a suspeita sobre ele de envolvimento em manipulação de partidas.

O atacante do Flamengo foi alvo de uma operação da Polícia Federal, com mandado de busca e apreensão, como parte da investigação do cartão amarelo que ele levou no Brasileirão 2023, contra o Santos.

Ainda no gramado da Arena MRV, ele chegou a se emocionar ao comentar o caso:

"Recebi de uma forma agressiva. Não esperava a forma que foi. Acredito na Justiça lá de cima. Deus é um cara que sempre esteve comigo. Minha trajetória desde que eu comecei a jogar futebol nunca foi fácil. Mas Deus sempre foi comigo. Estou tranquilo em relação a isso, com meus advogados, meus empresários, as pessoas que estão na batalha comigo. Só peço que a Justiça seja feita. Separar fora de campo com dentro de campo... não é fácil, da forma que foi. Eu sempre tive a vida difícil, nunca foi fácil para mim, cheguei hoje com muita humildade, respeitando todo mundo. E assim vai ser, quando eu parar de jogar futebol", disse Bruno Henrique, ao Sportv.

Perguntado diretamente se ele se dizia inocente, Bruno Henrique completou:

"Sim".

O alerta relacionado a Bruno Henrique foi dado por causa de apostas que, segundo as investigações, estavam ligadas ligadas a dois grupos: três parentes e seis amigos da região metropolitana de Belo Horizonte. Todos foram alvos da busca e apreensão. O processo tramita na Justiça do Distrito Federal e a polícia apura se há ligação entre esses dois grupos entre si e com o próprio atacante do Fla.

Contra o Atlético-MG, na final da Copa do Brasil, Bruno Henrique fez seus segundo jogo desde a operação da Polícia Federal. Ele entrou no segundo tempo, teve participação ativa na criação de chances claras do jogo que culminou com o título rubro-negro.