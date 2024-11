Atlético-MG e Flamengo esquentam rivalidade histórica por Copa do Brasil

Atlético-MG e Flamengo decidem, neste domingo, quem será o campeão da Copa do Brasil. O rubro-negro largou na frente, venceu por 3 a 1 no Maracanã. Na Arena MRV, porém, o Galo vai contar com a força da torcida pela virada. Essa decisão faz os dois times reviverem uma das maiores rivalidades interestaduais.

O que aconteceu

Em finais, cada um ganhou um título no confronto. Já em jogos pela Copa do Brasil, o Flamengo leva a melhor no retrospecto. O último encontro foi na campanha de 2022, quando os cariocas terminaram campeões e tiveram a virada de chave justamente contra o Galo no conhecido "jogo do inferno".

O confronto que marcou o início dessa rivalidade foi em 1980, quando o Fla foi campeão do Campeonato Brasileiro contra o Atlético. Em confrontos de mata-mata, os cariocas levaram a melhor na Libertadores de 1981, Brasileirão de 1987 e Copa do Brasil de 2006 e 2022.

O Galo fez a "revanche" em finais em 2022, quando saiu campeão na Supercopa do Brasil. Esse jogo terminou em uma longa disputa de pênaltis. Na história, o Atlético venceu duas vezes em partidas eliminatórias: Brasileirão de 1986 e Copa do Brasil em 2014.

Na Copa do Brasil foram três jogos. Quem avançou acabou sendo o campeão do torneio no fim. Em 2006, o Flamengo passou nas quartas de final e acabou levando a taça contra o Vasco. Em 2014, o Galo reverteu uma vantagem na semifinal e ganhou o troféu contra o Cruzeiro. Em 2022, o rubro-negro avançou as oitavas e bateu o Corinthians na decisão.

O Flamengo aposta na boa campanha na Copa do Brasil pelo título. Com adversários complicados na maior parte do tempo, o rubro-negro quer quebrar a escrita negativa de ter sido campeão como visitante uma única vez, em 1990.

Já o Atlético quer a virada histórica. Na Arena MRV, o Galo já conseguiu a vitória por três gols de diferença oito vezes em 40 jogos. Em outras sete, bateu o adversário por dois gols, o que levaria o duelo aos pênaltis.