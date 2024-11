Transmissão ao vivo de Vitória x Corinthians: veja onde assistir

Vitória e Corinthians duelam hoje (9), às 16h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador (BA), em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir ao vivo? A partida será transmitida pela TV Globo (SP, BA, RS, PR, MG - exceto Juiz de Fora -, AL, CE, PB, SE, PA e DF) e Premiere (pay-per-view).

As duas equipes estão empatadas com 38 pontos, mas o Vitória leva vantagem no número de triunfos no torneio. Os baianos estão na 12ª colocação, enquanto o Corinthians é o 13º colocado.

O Alvinegro venceu por 2 a 0 e quebrou uma invencibilidade de 11 jogos do rival Palmeiras na última rodada. A equipe de Ramón Díaz está invicta há quatro jogos no Brasileirão e vem de três vitórias consecutivas.

O Vitória quer aproveitar a força do Barradão para se distanciar mais da zona do rebaixamento. O Leão venceu o Athletico por 2 a 1, jogando fora de casa, na rodada anterior.

Vitória x Corinthians -- Campeonato Brasileiro