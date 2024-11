Juventude vence, deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão e afunda Bahia

Na noite deste sábado, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), o Bahia visitou o Juventude e foi derrotado de virada por 2 a 1. A partida, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve gol de Cauly para os visitantes, mas Lucas Barbosa e Gabriel Taliari comandaram a virada dos mandantes.

Desta maneira, o Bahia permaneceu com 46 pontos e caiu para a oitava colocação do Brasileirão, sendo ultrapassado pelo Cruzeiro (47), que venceu na rodada. O Tricolor de Aço, diante da derrota, aumentou o jejum para quatro jogos sem vencer na competição nacional. Além deste resultado negativo, foram três derrotas (Flamengo, Vasco e São Paulo) e um empate (Cruzeiro). O último resultado positivo aconteceu no dia 29 de setembro, contra o Criciúma, por 1 a 0.

Do outro lado, com a vitória o Juventude pulou para a 16ª colocação, com 37 pontos. Os mandantes deixaram, portanto, o Z4, aberto pelo RB Bragantino, que tem 36 unidades. A equipe voltou a vencer após sete rodadas. No período, foram cinco derrotas e dois empates. A última vitória havia sido no dia 15 de setembro, em um 2 a 1 contra o Fluminense, no Maracanã.

Pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventude volta aos gramados apenas no dia 20, uma quarta-feira, quando enfrenta o Grêmio, às 19h (de Brasília). A partida entre os gaúchos acontece na Arena do Grêmio. O Bahia, por sua vez, no mesmo dia, às 20h, recebe o Palmeiras, na Arena Fonte Nova.

O Bahia inaugurou o placar no Alfredo Jaconi logo no segundo minuto da etapa inicial. Luciano Rodríguez recebeu a bola um pouco depois da intermediária pelo lado direito do campo de ataque e limpou a marcação, em um lance de muita técnica. O uruguaio avançou, cruzou para a área e Cauly antecipou-se ao zagueiro para tocar para o fundo das redes defendidas por Gabriel.

O empate do Juventude saiu aos 25 minutos do segundo tempo. O experiente meio-campista Nenê passou para Lucas Barbosa, que, dentro da área, estufou a bola no peito e encobriu o goleiro Marcos Felipe.

O gol da virada do Juventude ocorreu aos 34 minutos do segundo tempo, com outro belo tento. Ronaldo fez lançamento para Taliari, que chapelou o goleiro Marcos Felipe e completou para o fundo das redes. Foi o primeiro gol do atacante nesta temporada.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE 2 X 1 BAHIA

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)



Data: 9 de novembro de 2024, sábado



Hora: 19h (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Gizeli Casaril (SC)



VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões amarelos: Alan Ruschel, Gabriel Taliari e João Lucas (Juventude); Kanu (Bahia)



GOL: Lucas Barbosa, aos 25? do 2ºT, e Gabriel Taliari, aos 34? do 2ºT (Juventude); Cauly, aos 2? do 1ºT (Bahia)

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Rodrigo Sam (Alan Ruschel), Danilo Boza e Lucas Freitas; Ronaldo, Jadson, Mandaca (Nenê); Lucas Barbosa (Ewerthon), Edson Carioca (Diego Gonçalves) e Gilberto (Gabriel Taliari)



Técnico: Fabio Matias

BAHIA: Marcos Felipe; Santiago Arias, David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Thaciano, Cauly (Everaldo) e Everton Ribeiro (Carlos De Pena); Luciano Rodríguez (Rafael Ratão) e Ademir (Tiago)



Técnico: Rogério Ceni