Caso seja vendido pelo Santos, Jair pode se tornar o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro

Uma das maiores joias do elenco atual do Santos, Jair atrai interesse da Atalanta, da Itália. A negociação pode chegar a 20 milhões de euros (cerca de R$ 124 milhões) e, caso seja concluída, o jovem de 19 anos se tornará o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro.

A venda de Jair para a Atalanta superaria a negociação de Beraldo, ex-São Paulo, com o PSG, da França. Em dezembro de 2023, o clube francês tirou o zagueiro do Tricolor Paulista por 19 milhões de euros (cerca de R$ 101 milhões na cotação da época). A venda colocou o defensor como o zagueiro mais caro do futebol brasileiro.

Não é a primeira vez que a joia do Peixe chama a atenção de outras equipes. Na última janela de transferências, o Santos recusou propostas de Botafogo e Porto, de Portugal, por Jair. Inclusive, o presidente Marcelo Teixeira afirmou na época que o Menino da Vila só sairia caso algum clube pagasse a sua multa, que é de 70 milhões de euros (R$ 386,7 milhões).

O treino desta sexta-feira e entrevista com Sandry! ? pic.twitter.com/cJh3tkkMym ? Santos FC (@SantosFC) November 8, 2024

Jair ganhou destaque no Santos nesta temporada, mas foi promovido ao profissional em 2023. O zagueiro assumiu a titularidade na zaga após a saída de Joaquim, negociado com o Tigres, do México, em julho. Ao todo, o defensor disputou 23 jogos em 2024, sendo 19 deles como titular.

No momento, o jovem está entregue ao departamento médico devido a uma inflamação do músculo do quadril direito e tem desfalcado o Santos. Ele não entra em campo desde a vitória de 1 a 0 sobre o Ceará, no dia 22 de outubro.

Jair renovou o seu contrato com o Santos em abril deste ano. O vínculo é válido até o final de 2026. A janela de transferências da Europa abre no dia 1º de janeiro e tem duração de pouco mais de um mês.