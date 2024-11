Juca: Neymar é a volta do filho esbanjador, mas pode reerguer o Santos

Uma possível volta de Neymar ao Santos seria um "grande negócio" para reerguer o clube, afirmou o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola.

Para o Santos, seria um grande negócio para voltar a colocar o Santos na vitrine principal. Agora, é mais fácil o Neymar comprar o Santos do que o Santos comprar o Neymar. Juca Kfouri

O colunista opinou que a transação seria positiva para ambos e comparou o retorno de Ney à parábola bíblica do filho pródigo.

É a volta do filho pródigo literalmente, porque é a volta do filho esbanjador. As pessoas costumam confundir pródigo com prodigioso. É a volta do esbanjador.

A exemplo da parábola, o pai acolhe pra quem sabe o filho voltar a ser jogador de futebol, mas o pai acolhe também porque precisa muito do filho que volta. Juca Kfouri

Dívida do Flamengo controlada? Novo estádio preocupa, diz Mauro Cezar

A construção do estádio próprio do Flamengo preocupa mais do que o aumento de quase R$ 400 milhões na dívida do clube em 2024, disse o colunista Mauro Cezar Pereira.

Segundo Mauro Cezar, a dívida permanece controlada, e o custo da casa própria rubro-negra é o que pode desequilibrar as contas.

Considerando a receita rubro-negra, a dívida líquida não significa um clube em crise financeira, já que representa 0,4% da arrecadação anual de 2023. Aumentou a dívida porque comprou um terreno e jogadores caros. Ou seja, fez uma dívida mas também adquiriu patrimônio.

Isso é normal, não é nada para alguém ficar preocupado. O torcedor do Flamengo que tem que ficar preocupado é com o estádio — como vai ser erguido o estádio.

Aí sim estaremos falando de números muito mais elevados, de um comprometimento muito maior se não tiver um projeto de investimento muito elaborado, que até agora a gente não sabe porque não sabemos nem quem será o presidente a partir de janeiro. Mauro Cezar

Veja o comentário:

Palmeiras de Abel lembra reta final do São Paulo de Telê, diz Arnaldo

O Palmeiras de Abel Ferreira vive um momento semelhante ao do São Paulo no final da gloriosa era Telê Santana, analisou o colunista Arnaldo Ribeiro.

É difícil um clube que está acostumado a ganhar tanto e tudo funcionar, perceber que é hora de mudar um pouquinho, mas para que lado? É esse dilema que eu vejo no Palmeiras agora.

A última comparação entre São Paulo e Palmeiras é que o Abel está estafado ou precisando de férias mais longas, que é o meme atual. Isso aconteceu com São Paulo antes do tri [brasileiro], aconteceu com o São Paulo do Telê. Arnaldo Ribeiro

Assista ao vídeo:

