Fortaleza x Vasco: veja onde assistir e prováveis escalações da partida pelo Brasileirão

Após ser presa fácil diante do líder Botafogo na última terça-feira, o Vasco da Gama vai buscar a recuperação no Campeonato Brasileiro. Pela 33ª rodada, o Cruzmaltino terá outra pedreira e duelará contra o Fortaleza, na Arena Castelão. O embate em Fortaleza (CE) está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste sábado.

Onde assistir: O confronto terá transmissão exclusiva do Premiere, no pay-per-view.

A equipe cearense, que aparece na terceira posição na tabela da competição com 60 pontos, está de olho na vice-liderança, hoje nas mãos do Palmeiras, que tem apenas um ponto a mais. E para alcançar o Verdão, o Fortaleza conta com bom retrospecto diante de sua torcida, já que é o melhor mandante do Brasileiro, com 83% de aproveitamento.

Por outro lado, os comandados de Juan Pablo Vojvoda não tiveram sucesso em nenhum dos três encontros com o Vasco em 2024. Pela terceira fase da Copa do Brasil, foram dois empates e a eliminação nos pênaltis, em São Januário. Além disso, no primeiro turno do Brasileiro, o Vasco venceu por 2 a 0, no início de julho.

BORA LOTAR AINDA MAIS! ?? Mais de 40 mil torcedores estão confirmados no confronto de amanhã, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro 2024. Ainda da tempo de garantir seu lugar! Acesse https://t.co/7F2a0jME0x para fazer seu check-in ou comprar seu ingresso agora mesmo! PRA... pic.twitter.com/AFuSVaR88c ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) November 8, 2024

Mais que conquistar a primeira vitória sobre o Cruzmaltino na temporada, a principal motivação dos cearenses é a possibilidade de garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Se vencer neste sábado e o Bahia não superar o Juventude, o Fortaleza estará matematicamente classificado.

Do lado do Vasco, nono colocado com 43 pontos, o objetivo de beliscar uma vaga na pré-Libertadores segue como prioridade. O clube conta com a possibilidade de um G7 ou G8, mas não pode se distanciar dos times a sua frente, o Cruzeiro (44 pontos) e o Bahia (46 pontos).

Ao contrário do adversário, que tem sua força máxima à disposição, o Vasco terá desfalques. Expulso contra o Botafogo, o zagueiro João Victor está fora da partida. Outro que não viajou foi o meia Payet, com incômodo muscular. Já Philippe Coutinho foi relacionado, mas deve ficar como opção no banco de reservas.

Amanhã nos reencontraremos com o Castelão e o Nordeste! ???#VascoDaGama pic.twitter.com/KADEtuJiAL ? Vasco da Gama (@VascodaGama) November 8, 2024

FICHA TÉCNICA



FORTALEZA X VASCO

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: Sábado, 9 de novembro de 2024



Horário: 19 horas (de Brasília)



Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Rafael Trombeta (PR)



VAR: Rafael Traci (SC)

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi, Eros Mancuso; Rossetto, Hércules e Emmanuel Martínez; Marinho, Moisés e Lucero



Técnico: Juan Pablo Vojvoda

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho e Coutinho (Galdames); Puma Rodríguez, Emerson Rodriguez e Vegetti



Técnico: Rafael Paiva