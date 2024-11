Félix Torres é convocado pela seleção do Equador e pode desfalcar o Corinthians no Brasileiro

O zagueiro Félix Torres, do Corinthians, foi convocado pela seleção do Equador nesta sexta-feira para os duelos contra Bolívia e Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Assim, o defensor pode desfalcar o Timão no duelo diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogo contra a Bolívia está marcado para acontecer na próxima quinta-feira, em Quito. Já a partida diante da Colômbia acontecerá no dia 19 de novembro (terça-feira), em solo colombiano.

Uma dia depois do segundo confronto das Eliminatórias, o Corinthians vai entrar em campo contra o Cruzeiro, às 11h (de Brasília), em Itaquera. Assim, a presença de Félix Torres no confronto válido pela 34ª rodada é incerta, assim como nos casos de Ángel Romero (Paraguai) e José Martínez (Venezuela).

Além de Félix Torres, também foram convocados pelo Equador o volante Alan Franco, do Atlético-MG, o ponta Gonzalo Plata, do Flamengo, e o atacante Enner Valencia, do Internacional.

Félix deve ser titular pelo Corinthians no duelo contra o Vitória, neste sábado, às 16h30 (de Brasília). A situação na zaga do Timão é preocupante, já que André Ramalho e Cacá estão em recuperação no departamento médico.

Nesta temporada, Félix Torres acumula 50 jogos (46 como titular) pelo Corinthians.