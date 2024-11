Escalação: São Paulo conclui preparação e terá desfalques na defesa contra o Athletico-PR

O São Paulo treinou na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, e finalizou a preparação para o jogo contra o Athletico-PR, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico da equipe, Luis Zubeldía, terá desfalques de peso para a partida que marcará o retorno do Tricolor ao Morumbis.

O zagueiro Arboleda, com um trauma na perna direita, e o lateral esquerdo Welington, que sofreu um edema na coxa esquerda, não participaram das atividades com o grupo e estão de fora. Eles deram sequência ao tratamento das suas respectivas lesões, bem como Michel Araújo e Pablo Maia.

Por outro lado, o volante Alisson, recuperado de uma fratura no tornozelo direito, está relacionado para o jogo. Desta forma, ele volta a ficar à disposição de Zubeldía após quatro meses.

A provável escalação do São Paulo, portanto, é: Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Sabino e Jamal Lewis; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas, Luciano e Ferreirinha; Calleri.

Nesta manhã, o técnico Luis Zubeldía separou o grupo comandou uma atividade tática posicional, além de aprimorar bolas paradas. A outra parte do elenco realizou um treino técnico, em outro campo.

O duelo entre São Paulo e Athletico-PR está marcado para este sábado, às 21h (de Brasília). Será a volta da equipe ao Morumbis depois do período de shows e reformas no gramado do estádio.

O Tricolor é o sexto colocado do Brasileirão, com 54 pontos. O time tem como meta a vaga na Libertadores de 2025 e está a quatro pontos do Flamengo, que ocupa o quarto lugar.