David Luiz dá mais um recado na reta final do contrato com o Flamengo

Do UOL, no Rio de Janeiro

David Luiz foi decisivo na vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Com pouco espaço no campo, o zagueiro tem sido bem importante fora dele, especialmente na chegada e adaptação de Filipe Luís. Agora, dá mais um recado à diretoria na reta final do contrato com o rubro-negro.

O que aconteceu

David tem contrato apenas até o final da temporada. Mesmo com o gol e o bom momento internamente, a diretoria do Flamengo só pretende conversar sobre a situação quando terminar o ano. Haverá eleições e tem sido uma prática comum com atletas mais experientes. A definição, a princípio, fica nas mãos do próximo presidente.

O jogador pensa em seguir no futebol quando se aposentar. Porém, ele ainda evita falar de futuro e definir um momento para pendurar as chuteiras. Também não tem claro qual a função exata que quer exercer.

O defensor ganhou espaço em certo momento do ano, mas já não é mais tão frequente. Ele ainda não tinha entrado em campo sob o comando de Filipe Luís. Mesmo assim, foi decisivo dentro de campo quando acionado e tem papel importante fora das quatro linhas.

A relação com o novo treinador é excelente. Os dois jogaram juntos na seleção brasileira e no próprio Flamengo, eles já eram próximos antes.

David frequentemente assume um papel quase de auxiliar de Filipe durante os jogos. Ele dá orientações aos companheiros, conversa com a comissão e as vezes até permanece no banco enquanto os reservas aquecem para ter essa troca.

Influente no vestiário, o zagueiro também tem sido um elo entre elenco e treinador. David Luiz ouve as necessidades dos jogadores e passa para a comissão técnica, ajudando na harmonia do ambiente. Ele é importante para Filipe Luís entender o que os jogadores estão sentindo e, aí sim, apresentar e montar soluções.

Os mais jovens são os que mais orbitam em torno de David. Quase unanimidade dentro do clube, ele costuma dar apoio logo que os atletas chegam ao Fla, além de aconselhar os garotos sobre presente e futuro.

Mais experiente do elenco, David precisa "escolher as batalhas" atualmente. O gol de falta, por exemplo, ele ficou alguns anos sem treinar para dar um descanso ao joelho. Ele não acertava um desse há sete anos.