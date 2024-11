Com gol de Malcom, Al-Hilal vence o Al-Ettifaq e retoma liderança do Campeonato Saudita

O Al-Hilal recebeu o Al-Ettifaq, nesta sexta-feira, pela décima rodada do Campeonato Saudita. Na Kingdom Arena, o time da casa venceu por 3 a 1, com gols de Aleksandar Mitrovic, Malcom e Mohammed Al-Qahtani. Enquanto Vitinho descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Al-Hilal segue na liderança do campeonato, com 28 pontos conquistados, um a mais que o vice-líder Al-Ittihad. A equipe do técnico Jorge Jesus segue invicta na competição. O Al-Ettifaq, por sua vez, permanece com 11 pontos e cai para a 11ª posição.

O Al-Hilal volta a campo somente no dia 23 de novembro, sábado, às 14 horas (de Brasília), quando visita o Al-Khaleej, no Estádio Príncipe Nayef bin Abdulaziz. O Al-Ettifaq encara o Al Riyadh no dia 24, domingo, às 11h40, no Estádio Príncipe Faisal Bin Fahd. Os dois jogos são válidos pela 11ª rodada do Campeonato Saudita.

Back to the top of the table! ? pic.twitter.com/2XLVpkBRMF ? AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) November 8, 2024

O time da casa abriu o placar no final do primeiro tempo. Em jogada pela ponta esquerda, Renan Lodi cruzou para Aleksandar Mitrovic, que apenas teve o trabalho de desviar para o fundo do gol, aos 46 minutos.

Já no segundo tempo, em nova jogada pelo lado esquerdo, Abdullah Al-Hamdan recebeu na área e ajeitou de calcanhar para Malcom. O brasileiro ainda driblou o goleiro antes de anotar o segundo gol do Al-Hilal, aos 35 minutos.

Nos acréscimos, após revisão no VAR, o árbitro anotou pênalti para o Al-Ettifaq depois da bola tocar na mão de João Cancelo. O brasileiro Vitinho foi o responsável pela cobrança e descontou, aos 48.

Ainda deu tempo de o Al-Hilal marcar o terceiro, aos 51 minutos. Malcom encontrou Mohammed Al-Qahtani, que dominou, tirou a marcação e bateu cruzado.

Aos 53, Abdullah Radif agrediu o zagueiro Ali Albulayhi e recebeu cartão vermelho direto, deixando o Al-Ettifaq com um homem a menos nos últimos minutos de jogo.

Confira todos os resultados da décima rodada do Campeonato Saudita

Al-Qadisiyah 2 x 0 Al-Fayha

Al Kholood 0 x 2 Al-Shabab

Al Orobah 0 x 2 Al-Ittihad.